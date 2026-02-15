Meksikas varasiestādes paziņojušas, ka starp desmit mirstīgajām atliekām, kas pagājušajā nedēļā atrastas slepenos apbedījumos Sinaloas štatā, identificēti pieci no desmit pazudušajiem Kanādas kalnrūpniecības uzņēmuma darbiniekiem.
Prokuratūra norādīja, ka pārējo atrasto mirstīgo atlieku identifikācija vēl turpinās.
Vankūverā bāzētais dārgmetālu ieguves uzņēmums "Vizsla Silver Corp." informēja, ka no vairāku darbinieku ģimenēm saņēmis ziņas, ka viņu nolaupītie tuvinieki atrasti miruši. Uzņēmums gan uzsvēra, ka joprojām gaida oficiālu apstiprinājumu no Meksikas iestādēm. Ne uzņēmums, ne amatpersonas pagaidām nav nosaukušas iespējamo nozieguma motīvu.
Uzņēmuma vadītājs Maikls Konerts pauda satricinājumu par traģisko iznākumu, norādot, ka prioritāte ir pārējo pazudušo darbinieku meklēšana un atbalsts ģimenēm.
Meksikas amatpersonas ziņoja par līķu un mirstīgo atlieku atrašanu teritorijā, kur notika pazudušo meklēšana. Saistībā ar darbinieku pazušanu aizturēti četri cilvēki. Prezidente Klaudija Šeinbauma paziņoja, ka aizturētie norādījuši varasiestādēm uz apbedījumu vietām un ka izmeklēšana turpinās.
Reģions, kur notika traģēdija, jau vairāk nekā gadu ir konflikta zona starp konkurējošiem Sinaloas narkotiku karteļa grupējumiem. Raktuves Meksikā iepriekš kļuvušas par organizētās noziedzības mērķiem, jo noziedznieki cenšas izspiest naudu vai pārņemt vērtīgu izejvielu ieguvi vai tirdzniecību.
Par darbinieku nolaupīšanu uzņēmums ziņoja 28. janvārī.
Sinaloas štatā reģistrēti vairāk nekā 7000 bez vēsts pazudušu cilvēku, bet visā Meksikā — vairāk nekā 132 000, liecina oficiālie dati.
Reģiona gubernators Rubens Roča norādīja, ka slepeno apbedījumu vietu meklēšana turpinās. Viņš arī pieminēja nesenu tūristu nolaupīšanu Mazatlanā, kur daļa nolaupīto atrasti dzīvi, bet četri joprojām ir bez vēsts pazuduši.
Aptauja
Kā tu vēlētos lasīt portāla LASI.LV saturu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu