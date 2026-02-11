Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs šodien sākas gaidītākais notikums – vīru hokeja turnīrs ar Latvijas izlases līdzdalību.
Harija Vītoliņa vadītajai komandai pirmā spēle rīt plkst. 22.10 pret vienu no favorītēm ASV izlasi.
Latvijas hokejisti Milānas mākoņus ar deguniem nestumda, apzinoties, ka šajos hokeja svētkos galvenās lomas atvēlētas citiem. Taču vēl pirms došanās uz Itāliju kā allaž precīzi mūsējo mērķi noformulēja bijušais izlases kapteinis, bet tagad viens no Vītoliņa palīgiem Lauris Dārziņš – jābrauc citiem izbojāt ballīti. Lai nu izdodas!
Ozoliņš sakārtojis vairākumu?
Latvijas izlase pilnā sastāvā ir kopš svētdienas, kad Milānā ieradās mūsu "ziemeļamerikāņi" (Elvis Merzļikins un Dans Ločmelis paguva jau uz atklāšanas ceremoniju). Sastāva iespēlēšanai laika tikpat kā nav, tāpēc ļoti lietderīga bija treniņspēle pret Šveici, kas olimpisko noteikumu dēļ, kuri nepieļauj ierasto pārbaudes spēļu formātu, notika trīs periodos pa 16 minūtēm, turklāt abas komandas bija vienojušās katrā no tiem garantēti uzspēlēt arī nevienādos sastāvos. Spēlējot aiz slēgtām durvīm (tā bijusi Šveices prasība), Latvija izrādījās pārāka ar 3:1, divus vārtus vairākumā iemetot Oskaram Batņam, bet reizi izceļoties Zemgum Girgensonam. Pēdējos divos pasaules čempionātos Latvijas izlases skaitliskais vairākums bija briesmīgs, tieši tāpēc Vītoliņš treneru kolektīvā uzaicināja Sandi Ozoliņu. Vai tie ir Ozo darba pirmie augļi? Precīzu atbildi uz to saņemsim turnīra gaitā, bet, pārfrāzējot nesenā pagātnē futbola aprindās populāru teicienu, – vektors ir pareizs! "Bija intensīva, agresīva spēle, ar labiem ātrumiem. Neviens gan speciāli pretkustībā pretinieku nesita, lai izvairītos no traumām, taču pie apmalēm bija divcīņas, Kristaps Zīle mazākumā metās zem ripām. No trim vairākumiem izmantojām divus, bija vēl momenti, otrajā periodā vairāk nekā uz minūti šveiciešus iespiedām viņu zonā," Vītoliņš sarunā ar žurnālistiem bija apmierināts ar redzēto.
Maiņu stiķēšana
Vārtos spēles laiku dalīja Merzļikins un Artūrs Šilovs, kurš ielaida vienīgo ripu, pēc tam gan paliekot nepārspēts "bullīšu" sērijā. Viens no viņiem sāks spēli ar amerikāņiem, bet, kā ierasts, vārtsarga jautājums tiek turēts noslēpumā, lai gan plāns Artūram Irbem, kurš cita starpā pēc ierašanās Milānā bija nolicies slimības gultā un negāja atklāšanas ceremonijas sportistu parādē, visticamāk, jau labu laiku ir gatavs. Lielāka skaidrība ir par laukuma spēlētāju virknējumiem.
Vītoliņš skaidroja, ka uzbrucējus kopā stiķējis, ne tikai vadoties pēc iepriekšējo turnīru pieredzes, bet analizējot katra spēlētāja šīs sezonas varējumu.
Piemēram, pirmajā uzbrucēju virknējumā plānoti Girgensons kā centrs, bet malās Sandis Vilmanis un Eduards Tralmaks. "Skatījos, ar kādiem partneriem viņi spēlē savos klubos, mēģinot piemeklēt līdzīgus arī šeit. Virknējumi pret Šveici strādāja, domāju, ka tā arī sāksim turnīru, lai gan mēs saprotam, kur esam ieradušies, tāpēc katram jābūt gatavam spēlēt jebkurā pozīcijā," tā galvenais treneris.
Komandas kapteinis pašsaprotami būs Kaspars Daugaviņš, bet viņa asistenti Uvis Balinskis un Zemgus Girgensons.
Amerikāņu zvaigznes
Grupā Latvijas izlasei jāspēlē ne tikai pret ASV, bet arī Vāciju (sestdien plkst. 13.10) un Dāniju (svētdien plkst. 20.10). Bukmeikeri vērtē, ka šajā kvartetā esam trešā labākā komanda – aiz amerikāņiem un vāciešiem, bet priekšā dāņiem. Ja hokeju spēlētu uz papīra, skaidrs, ka mums pirmajā mačā variantu nav, taču vēsturiski Latvijas hokejistiem tieši turnīru pirmajos mačos paticis un sanācis bieži vien pašpārliecinātajiem jeņķiem sakurt pirtiņu, piemēram, 2006. gadā Turīnas olimpiādē paņemot punktu (3:3). Eksperti vērtē, ka ASV izlasei Milānā ir otras labākās izredzes tikt pie zelta medaļām, protams, pēc kanādiešiem. Komandā ir vairākas hokeja augstākā līmeņa zvaigznes – uzbrukumā Ostons Metjūzs, Džeks Aikels, brāļi Metjū un Breidijs Tkačaki, aizsardzībā Merzļikina komandas biedrs Zeks Verenskis, savukārt vārtsargu līnija, kurā ir Konors Helebaks, Džeiks Otindžers un Džeremijs Sveimens, tiek vērtēta kā sabalansētākā un labākā visā turnīrā.
Latvijas izlases virknējumi
- Uzbrucēji
• Vilmanis – Girgensons – Tralmaks
• Ri. Bukarts – Bļugers – Balcers
• Krastenbergs – Ločmelis – Daugaviņš
• Ro. Bukarts – Batņa – Dzierkals
• Egle, Ravinskis
- Aizsargi
• Rubīns – Balinskis
• Jaks – Zīle
• Mamčics – Šmits
• Freibergs – Cibuļskis
- Vairākums
• Balinskis, Girgensons, Ločmelis, Balcers, Krastenbergs
• Batņa, Bļugers, Tralmaks, Jaks, Šmits
Izspēles kārtība
Olimpiskā turnīra izspēles kārtība paredz, ka katrai komandai ir garantētas vismaz četras spēles. Katras grupas labākā komanda un viena labākā no otrajām vietām uzreiz tiks ceturtdaļfinālā, pārējās aizvadīs astotdaļfinālu. Latvijas mērķis ir tikt arī pie piektās cīņas, tātad iekļūt ceturtdaļfinālā. Teorētiski var zaudēt visās trīs cīņās grupā, bet vienalga pēc tam tikt starp labākajām astoņām komandām. Mūsējiem tā sanāca pirms 12 gadiem Sočos, kad grupā visiem zaudējām, bet pēc tam, apspēlējot Šveici, vienalga tikām ceturtdaļfinālā pret Kanādu.
