Valsts drošības dienests (VDD) ir informēts par bijušā Latvijas hokejista un visu laiku rezultatīvākā izlases spēlētāja Leonīda Tambijeva pievienošanos Kontinentālās hokeja līgas (KHL) klubam "Sanktpēterburgas SKA" kā trenerim.
VDD apstiprināja, ka ir informēts par personas aktivitātēm, taču nekomentē atsevišķu personu pilsonības jautājumus.
Dienests atgādināja, ka saskaņā ar Pilsonības likumu Latvijas pilsonību var atņemt tikai gadījumos, ja persona līdz ar to nekļūst par bezvalstnieku, proti, ja tai ir arī citas valsts pilsonība. Katrs gadījums tiek izvērtēts individuāli.
VDD norāda, ka pastiprināti uzrauga Latvijas valstspiederīgos ar saiknēm ar Krieviju kā agresorvalsti. Ja tiek konstatēts apdraudējums valsts drošībai, dienests var izmantot dažādus līdzekļus tā novēršanai.
Likums paredz iespēju atņemt pilsonību personām, kuras sniegušas būtisku atbalstu valstīm vai personām, kas apdraud demokrātisku valstu teritoriālo integritāti, suverenitāti vai konstitucionālo iekārtu, kā arī iesaistījušās smagos starptautiskos noziegumos. Informāciju par šādiem gadījumiem sniedz drošības iestādes.
Tambijevs jau vairākus gadus strādā Krievijā — kopš 2021. gada viņš vadīja KHL klubu Vladivostokas "Admiral".
Iepriekš medijos ziņots, ka pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā VDD uzmanības lokā nonākuši Latvijas sportisti un treneri, kuri turpina profesionālo darbību Krievijā. Dienests norādījis arī uz paaugstinātiem izlūkošanas un vervēšanas riskiem šādās situācijās.
