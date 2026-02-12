Studenti un mācībspēki mākslīgo intelektu augstskolās arvien biežāk izmanto kā palīgu rutīnas un tehniskajos darbos, nevis kā domāšanas aizstājēju. To atklāj Latvijas Universitātes zinātnieku jaunākais pētījums, vēsta 360TV Ziņas.
Pētījumā, kurā piedalījās 279 studenti un 38 mācībspēki, secināts, ka mākslīgais intelekts augstskolās pārsvarā tiek izmantots rutīnas darbu veikšanai – literatūras apkopošanai, tekstu rediģēšanai un citiem tehniskiem uzdevumiem, lai atbrīvotu laiku nozīmīgākam intelektuālajam darbam. MI kā tehnisku atbalstu uztver 62% studentu, un tas liecina, ka jaunieši šo tehnoloģiju vairāk redz kā palīgu, nevis domāšanas aizstājēju.
Vienlaikus pētījums izgaismo arī “ēnas pusi” – gan studentiem, gan docētājiem nereti trūkst skaidrības par ētiskajām un praktiskajām robežām, kā MI drīkst izmantot. Šīs neskaidrības dēļ mākslīgā intelekta lietošana bieži vien tiek noklusēta, pat gadījumos, kad tā būtu akadēmiski pieļaujama.
Pretēji priekšstatam par akadēmisko vidi kā tehnoloģiski konservatīvu, pētījums rāda, ka mācībspēki ir ļoti aktīvi MI lietotāji – pat biežāk nekā studenti. Kā 360 ziņām norāda pētījuma zinātniskais vadītājs Visvaldis Valtenbergs, tas apgāž mītu par augstskolām kā lēnām un neieinteresētām jaunu tehnoloģiju ieviešanā. Tomēr arī pasniedzēju vidū pastāv personiskas šaubas par to, kurā brīdī MI izmantošana ir godīga un kurā – jau problemātiska.
LU ESZF pētnieks Raivis Vilūns uzsver, ka mākslīgajam intelektam augstākajā izglītībā ir un būs vieta, tāpēc svarīgi ir nevis to aizliegt, bet gan skaidrāk parādīt labos un atbildīgos izmantošanas veidus. Pašlaik katrs šo robežu nosaka mazliet pats, jo, lai arī vadlīnijas universitātēs pastāv, tās ne vienmēr sniedz pietiekami skaidras atbildes.
Pētījuma secinājums ir skaidrs – mākslīgais intelekts jau ir kļuvis par ikdienas rīku akadēmiskajā vidē, taču nākamais solis ir vienoties par saprotamiem un praktiskiem spēles noteikumiem, lai tehnoloģija palīdzētu mācīties un pētīt, nevis radītu bailes vai aizdomas.
