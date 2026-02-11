Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa amatpersonas izsludinājušas bezvēsts prombūtnē esošā 2010. gadā dzimušā Ivana Anženko meklēšanu.
Policija informē, ka jaunietis 2026. gada 6. janvārī izgāja no savas dzīvesvietas sociālo pakalpojumu centrā Daugavpilī un līdz šim brīdim nav atgriezies. Viņa atrašanās vieta patlaban nav zināma.
Pazīmes: augums aptuveni 165 centimetri, vidējas miesasbūves, gaiši mati. Prombūtnes brīdī bija ģērbies sporta apavos, pelēkās biksēs un pelēkā vējjakā.
Policija norāda, ka jaunietim ir nosliece uz klaiņošanu.
Valsts policija aicina aplūkot jaunieša attēlu un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruni 65403310 vai 112.
