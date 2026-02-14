"Kur ierēdņi savu prātu ir pazaudējuši?”, tā elektroautobusu iepirkumu komentē pašvaldības un lielākoties piekrīt Valsts kontroles revīzijā secinātajam, vēsta 360TV Ziņas.
Turklāt pašvaldības jau sākotnēji brīdinājušas Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju, ka atbilstoši izstrādātajiem nosacījumiem iegādāties jēgpilnus elektroautobusus nav iespējams, tāpēc atbildība par nelietderīgu iepirkumu jāuzņemas tieši ministrijai.
Pašvaldības norāda, ka tās saniknojušas gan autobusu tehniskais stāvoklis, kas tostarp liedz braukt pa grants ceļu, gan arī dažādi noteikumi, kas liedz izmantot autobusus pilnvērtīgi, piemēram, bērnus nevar vest uz Dziesmu svētkiem, sporta treniņiem vai sacensībām, jo autobusi paredzēti tikai skolēnu pārvadāšanai.
Pašvaldību ieskatā, ja tām ļautu izmantot autobusus visām savām funkcijām, varētu runāt par to, ka tie patiešām ir lietderīgi. Citādāk šobrīd izskatās, ka iztērēta milzu nauda, bet ieguvums ir mazs.
