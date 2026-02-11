"Da Vinci Genius" – šāds nosaukums ir renesanses laika ģēnija Leonardo da Vinči talantam veltītajai multimediju izstādei, kas līdz 31. maijam apskatāma Vidzemes tirgus agrākajā piena paviljonā.
Tā apvieno jaunākās mākslīgā intelekta tehnoloģijas, digitālās projekcijas un 360 grādu telpisko audio iedziļināšanos, iedvesmojot apmeklētājus redzēt mūsdienu pasauli Leonardo da Vinči (1452–1519) acīm. Izstāde 360 grādu vizualizācijās atklāj Leonardo dzīvi, darbus un idejas, apvienojot mākslu, zinātni un tehnoloģijas vienotā pieredzē.
Pārkāpjot laika robežas
"Mākslinieks, kurš rada, tikai, izmantojot savu tehnisko prasmi un precīzo acumēru, bet bez vispusīgām savas jomas zināšanām, līdzinās spogulim, kas atspoguļo lietas, kas atrodas tā priekšā, tās absolūti nezinot un neizprotot," teicis pats Leonardo. Alkstot pēc absolūtās pilnības, apgarota skaistuma, viņš savos darbos izmantoja tiem laikiem jaunu māksliniecisko paņēmienu – perspektīvu. Laikabiedru vidū atzīts mags un brīnumdaris, Leonardo, radot savus darbus, izmantoja gluži vai iluzionista cienīgus mākslinieciskos paņēmienus un līdz pēdējam sīkumam pārdomātu, pat matemātiski precīzi izsvērtu kompozīciju, kuras veidojums balstījās proporciju sistēmā, kas analoga mūzikas intervāliem. Daži mākslas vēsturnieki pat teic – tieši šīs absolūtās pilnības dēļ Leonardo šedevros, piemēram, "Svētajā vakarēdienā", kas apskatāms Milānas "Santa Maria delle Gracie" katedrālē,