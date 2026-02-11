Pēc tam, kad šova "Slavenības. Bez filtra" dalībnieks Niks Endziņš publiski atklāja, ka viņa un draudzenes Sindijas ceļi šķiras, daudzi palika neizpratnē par straujo pavērsienu pēc nesenā bildinājuma. Ja sākotnēji Niks sociālo tīklu platformās dalījās vien ar emocionāliem pārdzīvojumiem, tagad abi stāsta galvenie varoņi beidzot atklāj patiesos nesaskaņu iemeslus.
Pagājušajā nedēļā Niks savus sekotājus informēja ar šādu paziņojumu: "Vēlos paziņot, ka ar Sindiju esam pārtraukuši attiecības. Es nevaru katru dienu dzīvot ilūzijās un izlikties, ka esmu laimīgs. Dažkārt ar centieniem vien nepietiek, un ir jāmāk palaist. Tu vari sievietei katru vakaru nest ziedus, likt viņu uz rokām, bet, ja viņas sirds ir citur, tad par kādu naudu mīlestību nenopirksi."
Jaunākā “Slavenības. Bez filtra” epizode atklāj saspringtu situāciju – producentei ierodoties pie Nika, viņš atsakās ielaist kameras iekštelpās, izvēloties sarunu turpināt uz ielas. Niks neslēpj, ka pie vainas ir viņa paša uzvedība un neatrisinātie iekšējie konflikti: "Notika tas, ka satikos ne ar tiem cilvēkiem. Patusējām, atpūtāmies. Dēļ visām pagātnes traumām, kas man ir bijušas, Sindijai nācās no tā ciest – tas arī viss. Esmu ļoti emocionāls. Notika tas, kas notika. Es ne gluži eksplodēju... Es nezinu, nu... Tāpēc arī to visu publicēju."
Arī Sindija, saņemot atbalstu no draudzenes, ir pārtraukusi klusēšanu. Viņa apraksta liktenīgo vakaru, kad pēc ievākšanās jaunā mājvietā romantiska pasēdēšana pārvērtusies nopietnā strīdā: "Tie notikumi ir tik ātri attīstījušies, tiešām, kā filmā. Mēs tikko burtiski pārvācāmies – atradām vietu pie drauga, kur varam pagaidām padzīvot. Atvedām mantas, nākamajā dienā uz darbu vēl kopā aizbraucām. Tajā vakarā pasēdējām, iedzērām šampanieti un sākās diskusijas... Tas viss pārauga konfliktā, kas beidzās ar to, ka noņēmu gredzenu un noliku to malā. Tajā brīdī es sapratu, ka es to vairs nevaru. Es to nedarīju ar mērķi – viss, es no tevis šķiros. Es nezinu, ko Niks teiks no savas puses, bet es ceru, ka viņš būs godīgs. Lielākoties tas viss izcēlās tāpēc, ka viņam ir tendence būt greizsirdīgam."
Niks atzīst, ka viņa pārmērīgā greizsirdība un dzīvesveids ir bijuši galvenie šķēršļi harmoniskai kopdzīvei. Viņš secina, ka izklaides un nepareizā kompānija ir novedušas pie šīs krīzes: "Man vienkārši nevajag tusēt ar draugiem, ar kuriem es tusēju. Vajadzētu izbeigt šo rokstāra dzīvi. Tur ir tā problēma, tāpēc arī esmu vainīgs. Es nezinu, vai Sindija man piedos šo visu, bet es mēģināšu ar viņu runāt un paskaidrot, kā es jutos."
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu