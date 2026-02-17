Šī gada 2. februārī pieci Eiropas digitālo maksājumu nodrošinātāji parakstīja memorandu, kas paredz izveidot jaunu visu Eiropu aptverošu maksājumu sistēmu, kas paredz nodrošināt ES valstu maksājumu neatkarību no ASV finanšu gigantiem "Visa" un "Mastercard", kā arī nodrošināt netraucētus finanšu darījumus ES teritorijā – gan fiziskajos veikalos, gan tiešsaistes darījumos. 

Būtībā šis memorands ir pieteikums jaunas maksājumu un karšu sistēmas veidošanai. Svarīgi uzsvērt, ka ES plāno tieši aizstāt, nevis izspiest no tirgus "Visa" un "Mastercard", proti, būvēt Eiropas alternatīvu šīm sistēmām. Tas tiek darīts tādēļ, lai mazinātu atkarību no ASV maksājumu gigantiem. Par šādu nepieciešamību tika runāts jau kādu laiku, taču pērn šie plāni kļuva daudz steidzamāki, jo ASV amatpersonu retorika attiecībā uz Eiropu kļuva krietni agresīvāka un Eiropas amatpersonas bažījas, ka dominējošās ASV sistēmas varētu kļūt par ģeopolitiskā spiediena instrumentu, ja attiecības ar ASV turpinātu pasliktināties.

