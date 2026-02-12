Samazinoties gaisa temperatūrai, šā gada janvārī galvaspilsētā patērēti 637 000 megavatstundu siltumenerģijas, kas ir par 60% vairāk nekā decembrī, kad siltumenerģijas patēriņš bija 399 200 megavatstundu, informē AS "Rīgas siltums".
Analizējot 5216 dzīvojamo māju siltumenerģijas patēriņu janvārī, secināts, ka 56% dzīvojamo ēku, kas pieslēgtas centralizētajai siltumapgādei Rīgā, siltumenerģijas patēriņš janvārī, salīdzinot ar decembri, pieaudzis par 40–60%. Gandrīz 38% ēku siltumenerģijas patēriņš pieaudzis par 60–80%, savukārt 4% ēku – vairāk nekā par 80%. Tikai 2% ēku siltumenerģijas patēriņš janvārī pieaudzis mazāk nekā par 40%. Kā skaidroja uzņēmumā, tas apliecinot saistību starp gaisa temperatūru un ēku tehnisko stāvokli.
Vidējā āra gaisa temperatūra 2025. gada decembrī bija 2,8 grādi, savukārt šī gada janvāra vidējā gaisa temperatūrai bija mīnus 7,8 grādi. Uzņēmumā norāda, ka šī gada janvāris ir mēnesis ar zemāko vidējo āra gaisa temperatūru pēdējo 15 gadu laikā. Auksts laiks bijis arī februāra pirmajā dekādē. Pēc uzņēmuma aplēsēm, āra gaisa temperatūras pazemināšanās par vienu grādu noved pie 5–8% siltumenerģijas patēriņa pieauguma. Siltumenerģijas patēriņu ietekmē ne vien laikapstākļi, bet arī ēkas energoefektivitāte. Tās uzlabošana var samazināt apkures izmaksas līdz pat 60%.
