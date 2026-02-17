Televīzijas šova "Ģimene burkā" zvaigznes Agrita un Estere Bindres devās pie rokrakstu analīzes ekspertes, lai caur rokrakstu labāk izprastu savu dabu. Galvenā uzmanība tika veltīta Esteres personībai un tam, kā viņa veido kontaktu ar līdzcilvēkiem.
Speciālistei radās interese par Esteres privāto dzīvi, uz ko jaunā sieviete atbildēja, ka viņai ir partneris. Analizējot rakstības stilu, grafoloģe secināja, ka Esterei mīlas frontē nepieciešams domubiedrs ar identisku interešu loku. Tomēr tika izcelts arī kāds negatīvs aspekts: "Vienīgais mazais mīnuss – tu mēdz "pazāģēt" to otru."
Šis apgalvojums Esterei izraisīja smieklu lēkmi, tomēr viņa neiebilda pret faktu, ka reizēm ir pārlieku tieša. Eksperte pamanīja, ka rokrakstā trūkst maiguma pazīmju, taču to kompensē Esteres spēcīgā harizma un personīgais pievilcīgums. Vēlāk, analizējot vizīti, Estere sprieda: "Es nezinu, vai tā skaitās "zāģēšana". Es vispār nezinu, ko nozīmē "zāģēšana" līdz galam. Es, man liekas, ar to, cik daudz to izrādu, varu pateikt neitrālu tekstu, bet tas var izklausīties tā, ka es uzbrūku kādam."
Sarunas gaitā netika apieta arī seksuālā tēma. Speciāliste atzina, ka Esteres erotiskā enerģija ir līmenī, tomēr rokraksts nodeva vēlmi pēc stabilitātes, nevis eksperimentiem – viņa dod priekšroku pārbaudītām vērtībām, taču tam ir jāieplāno laiks. Pati dalībniece pajokoja, ka pašlaik, kamēr nav atvašu, laika plānošana gultas priekiem nav aktuāla problēma.
Noslēgumā Estere izvēlējās palikt noslēpumaina attiecībā uz savu mīlas dzīvi: "Nu, man joprojām ir tas, ka es par savām attiecībām neko nevēlos stāstīt un es vēlos to paturēt maksimāli pie sevis."
VIDEO:
