Valsts policija (VP) sākusi administratīvā pārkāpuma procesu un izmeklē deviņu automašīnu sadursmes apstākļus uz Ķekavas apvedceļa, informē policija.
Negadījums notika svētdienas rītā uz Bauskas šosejas (A7) 18. kilometrā — Ķekavas apvedceļa posmā starp Katlakalnu un Rīgas apvedceļu. Vairāku transportlīdzekļu sadursmes rezultātā no uzbēruma nobrauca un apgāzās kravas auto ar gāzes cisternu, no kuras izplūda gāze.
Avārijas seku likvidēšanai notikuma vietā izveidoja operatīvo štābu, kurā iesaistījās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Valsts policija, Ceļu satiksmes drošības direkcija, ceļu uzturētāji, gāzes uzņēmuma pārstāvji, pašvaldības policija un Nacionālie bruņotie spēki. Valsts vides dienesta iesaiste nebija nepieciešama.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests ziņoja, ka
palīdzība sniegta 16 cilvēkiem, no kuriem seši nogādāti slimnīcā.
Pēc aculiecinieku teiktā, negadījuma brīdī redzamību apgrūtinājusi bieza migla, vienlaikus spīdējusi arī saule.
Satiksme uz Ķekavas apvedceļa atjaunota pirmdienas rītā. VUGD darbu notikuma vietā pabeidza pulksten 4.28, un gāzes noplūdes radītais apdraudējums ir novērsts.
Apgāzusies kravas automašīna ar ceļamkrāna palīdzību tika novietota atpakaļ uz brauktuves, savukārt bojātajā cisternā esošā gāze pārsūknēta citā cisternā. Šos darbus veica uzņēmuma "Latvijas propāna gāze" speciālisti.
