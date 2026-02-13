Šova "Slavenības. Bez filtra" dalībnieku Olgas un Kaspara Kambalu ikdiena pašlaik aizrit, risinot mājokļa labiekārtošanas jautājumus. Rīts iesākas ar diskusijām par mēbelēm un telpu vizuālo stāvokli. Olga interesējas par galda pazušanu, uz ko Kaspars atbild, ka mēbele vairs nebija lietojama. Izrādās, ka kāds viesis, atbalstoties pret to, galdu salauzis, tādēļ pāris secina, ka nepieciešams iegādāties jaunu.
Nākamais apspriežamais temats ir aizkari, kuru stāvokli pasliktinājuši ciemiņu paradumi. Olga vērš uzmanību uz to, ka audums ir kļuvis iedzeltens no dūmiem, un pat iepriekšējā mazgāšana nav palīdzējusi. Viņa uzskata: "Man arī liekas, ka vajag jaunus, jo šos vienreiz jau mazgāju. Šie aizkari nav dārgi – pieci vai desmit eiro gabalā." Bažījoties par piesmēķēto audumu ietekmi uz veselību, abi nolemj, ka vecajiem aizkariem laiks pazust.
Kārtošanas laikā Olga ievēro, ka uz galda apgāzušās svētbildes. Kaspars par situāciju pajoko, sakot: "ciemos bija atnācis viens cilvēks, kas ierunājās, un ikonas vienkārši nokrita – laikam viņu redzēt negribēja." Redzot vīra dažādos reliģiskos priekšmetus, Olga neizpratnē vaicā: "Pie kādas ticību konfesijas tu piederi? Ja tev ir pareizticīgas ikonas, tev ir budistu vai krišnaīdu krelles un japāņu kaķis."
Kaspars precizē, ka aksesuāriem ir dažāda izcelsme – krelles ir dāvana, bet suvenīra kaķis nāk no Ķīnas tradīcijām. Viņš skaidro: "Viņš māj ar kreiso roku, jo ķīniešiem māšana ar kreiso roku ir uz naudu." Tāpat viņš norāda uz savām rotaslietām – Nameja gredzenu un kristīgo simboliku. Noslēgumā, raksturojot savu garīgo pārliecību, Kaspars atzīst, ka neiekļaujas vienas konkrētas ticības rāmjos: "Varbūt tāpēc man tie dievi ir iedevuši katrs pa talantam – tāpēc man ir vairāki, nevis tikai viens."
VIDEO skaties:
