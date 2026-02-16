Latvijas šorttrekists Reinis Bērziņš pirmdien 500 metru priekšsacīkstēs Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs neiekļuva ceturtdaļfinālā.
Savā skrējienā Bērziņš, kurš startēja savainotā Roberta Krūzberga vietā, pēc kritiena finišēja trešais. Ar to nepietika, lai starp trešo vietu ieguvējiem kvalificētos nākamajai kārtai.
1000 metru skrējienā Bērziņš nepārvarēja ceturtdaļfinālu, kur Krūzbergs ieņēma piekto vietu, bet 1500 metros Krūzbergs, spītējot traumai, izcīnīja bronzas godalgu.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles turpināsies līdz 22. februārim.
