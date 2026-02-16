Kas satrauc "Latvijas Avīzes" lasītājus? Publicējam viedokļus, kas izskanēja, lasītājiem šonedēļ zvanot uz redakciju.
- Vilhelms Ļuta Rīgā: "Tautiešu skaits Latvijā Ulmaņa laikos palielinājās par 300 tūkstošiem, ik gadu dzima ap 27 tūkstošiem latviešu, to ikgadējais dabiskais pieaugums pārsniedza septiņus tūkstošus. Kopš valstiskuma atjaunošanas tautiešu skaits samazinājies par 200 tūkstošiem. Gadā tagad piedzimst tikai ap 12 tūkstošiem bērnu, dabiskā pieauguma vietā iestājies ikgadējs pamatiedzīvotāju skaita kritums. Demogrāfiskajā ziņā Latvijā ir iestājusies pilnīga katastrofa. Dzimstības ziņā ieņemam pēdējo vietu starp Eiropas Savienības dalībvalstīm, turklāt Latvijā paredzams visīsākais vidējais mūža ilgums Eiropā – 71 gads jeb par astoņiem gadiem mazāk nekā vidēji citās ES valstīs. Šie dati liecina, ka mūsu nācija grimst arvien zemāk, bet Saeimā vajadzīgās reakcijas nav. Tautas kalpi turpina lepoties ar to, ka viņi ir "vienoti", "progresīvi" un "stabili" un tikai runā par to, ka Latvija atrastos "pirmajā vietā"."
- Gunārs Godiņš Smiltenē: "Man jau ir 88 gadi. Darbs visu mūžu bijis saistīts ar laukiem, mežu. Bet tagad nesaprotu daudzas lietas. Piemēram, viens intervijā stāsta: "Latvija eksportē daudz piena!" Kā tad tā? Mūsu veikalā Smiltenē piens lielākoties no Lietuvas, Polijas un Igaunijas! Kur tad pašu ražotais?"
- Aivars Gedroics Daugavpilī: "Dailes teātrī būšot izrāde "Rīkojums Nr. 2" par toreizējā Valsts prezidenta Valda Zatlera rosinājumu referendumam par Saeimas atlaišanu. Tādā gadījumā vajadzēja parādīt visu Zatlera biogrāfiju – arī to, kā viņš Putinam Maskavā uzdāvināja Latvijas hokeja komandas krekliņu. Kāpēc Latvijas prezidenti savulaik brauca uz Maskavu? Vai to vajadzēja darīt? Par šādiem jautājumiem arī jātaisa raidījumi kā, piemēram, LTV "Izvēle Nr. 1", kas pievēršas Latvijas 20. gadsimta vēsturei."
- Biruta Bēta Rīgā: "Mani kā pilsoni un latvieti uztrauc tracis, kas saistīts ar Maestro Raimondu Paulu un vasarā paredzēto lielkoncertu, kur nosaukumā sākumā tika iekļauts viņa vārds un uzvārds. Maestro par notiekošo izteicās: "Man jau ziņoja." Ko šie vārdi nozīmē? Pienāca anonīma vēstule? Cik daudz gadu pagājis, bet šī frāze saglabājusies. Man ir jau 86 gadi, atceros tos laikus, kad ziņošana bija izplatīta. Tradīcijas nemainās?"
- Pēteris Pavlovičs Latgalē: "Lūgums Valsts ieņēmumu dienesta vadībai – ja jūtams, ka kādam uzņēmējam rodas aizķeršanās, ka uzņēmējdarbība sākusi klibot, lai dod ziņu Ekonomikas ministrijai, lai valsts piepalīdz, lai uzņēmējs var atgūties un strādāt tālāk. VID taču ir pirmā iestāde, kas jūt, ka uzņēmējam ir problēmas..."
- Imants Sūna Iecavā: "Ja olimpiskajā spēlēs sportists no Latvijas iekļūst pirmajā divdesmitpiecniekā – dalība ir apsveicama, ja pirmajā sešniekā – ļoti apsveicama. Pirmajā trijniekā iekļūt – tas ir Latvijas sporta gods. Gribētu ieteikt Latvijas Olimpiskajai komitejai, lai piešķirt savas mazās medaļas sportistiem, kuri sacensībā ieņēmuši 4., 5. un 6. vietu."
- Brigita Andermane Jaunjelgavā: "Liels paldies Latvijas televīzijai par olimpisko spēļu pārraidi! Tas ir kaut kas ļoti gaišs šajā negāciju pasaulē. Mūsu lieliskais daiļslidotājs Deniss Vasiļjevs slido ar tādu apgarotību! Nav svarīgi, vai viņš ieņem pirmo vai astoto vietu. Viņš ir tik daudz izdarījis, nesot Latvijas vārdu pasaulē."
- Andris Rudzītis Rīgā: "Nesen radioraidījumā iztaujāja Latvijas Universitātes rektoru. Viņam vaicāja, kādas rūpniecības nozares Latvijā būtu vajadzīgas. Viņš teica – mikroshēmu un pusvadītāju. Mums arī kādreiz bija pusvadītāju rūpnīca "Alfa". Aptaujājot jauniešus par nākotnes karjeras plāniem, redzams, ka daudzi tiecas uz mākslas un izklaides jomu. Ražošanā darboties grib neliels skaits. Ir arī tādi, kas vēlas karjeru saistīt ar sportu. Taču tie, kas bijuši lielajā sportā, ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs, pārsvarā nav ieguvuši labu izglītību. Mētājās gan tur, gan šeit, un tad 40 gadu vecumā īsti nezina, ar ko nodarboties. Arī treneri nepieciešami tikai nelielā skaitā. Bieži vien no izciliem sportistiem neiznāk izcili treneri. Uz olimpiskajām spēlēm no Latvijas arī tiek sūtīti ļoti daudz sportistu. Kādēļ vajag sūtīt uz Itāliju tik daudz biatlonistu un slēpotāju, kuri sacensībās ieņem pēdējās vietas?"
