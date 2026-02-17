Bijušais politiķis un kinorežisors Rihards Pīks pagājušā gada nogalē piedzīvoja nopietnu sirds operāciju. Pēc tās atklājušās papildu veselības problēmas, kuru dēļ bijusi nepieciešama vēl viena ķirurģiska iejaukšanās, žurnālam "Kas Jauns" pastāstījusi viņa sieva Sarmīte Pīka.
Sarmīte norāda, ka pirms dažām dienām Rihardam veikta plaušu operācija, kuras laikā izņemti 20% no labās plaušas. Abas operācijas bijušas smagas, un viņa raizējas par to, kā smagās narkozes varētu ietekmēt vīra veselību.
Patlaban Rihards atrodas slimnīcā un turpina rehabilitāciju. Sarmīte pauž pārliecību, ka viņiem kopā izdosies pārvarēt arī turpmākos izaicinājumus.
Jau iepriekš vēstīts, ka Pīks pārcieta smagu sirds operāciju.
Pēc viņa sievas teiktā, veselības problēmas Rihardam attīstījušās pakāpeniski — jau kādu laiku bijis paātrināts pulss. Veselības izmeklējumi atklājuši, ka viens sirds kambaris vairs pilnvērtīgi nefunkcionē, bet asinsvadiem ir samazināta caurlaidība.
Operācija bijusi izšķirīga. "Tas bija dzīvības un nāves jautājums," stāsta Sarmīte Pīka. Ārsti veikuši sarežģītu asinsvadu transplantāciju, pārceļot tos no citām ķermeņa daļām un pievienojot sirdij.
Vairāk lasiet žurnālā "Kas Jauns".
Aptauja
Par kuru tēmu LASI.LV vēlētos uzzināt un lasīt vēl vairāk?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu