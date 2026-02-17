Latvijā lielākajās pilsētās februārī pārtiku lētāk varēja iegādāties mazumtirdzniecības tīkla "Lidl" veikalos, bet dārgāk – veikalos "Mego", liecina tā dēvētais slepenās vērtēšanas pētījums, ko veikusi aģentūra "SeeNext".
Pētījumā salīdzinātas biežāk patērēto preču groza vidējās cenas veikalu tīklos "Maxima", "Lidl", "Rimi", "Mego" un "top!", apsekojot veikalus Rīgā un Daugavpilī. Pētījumam izvēlēts 28 biežāk pirkto preču grozs, kurā iekļauti augļi, dārzeņi, putraimi, makaroni, eļļa, piens un piena produkti, maize, gaļa un gaļas produkti, cukurs, tumšā šokolāde, negāzēts minerālūdens, kā arī citi dzērieni.
Pētījumā konstatēts, ka izvēlētā produktu groza kopējā cena svārstījās no 39,69 līdz 53,52 eiro atkarībā no tirgotāja un pilsētas, kurā veikals atrodas. "Mego" veikalos pircējam par to nāktos maksāt vidēji 53,02 eiro, veikalos "top!" – 51,43 eiro, "Rimi" – 44,22 eiro, "Maxima" – 43,98 eiro, bet "Lidl" – 39,75 eiro.
Tāpat pētījumā konstatēts, ka "Lidl" veikalu tīklā gandrīz nebija atšķirību cenās produktiem atkarībā no tā, vai tie nopērkami veikalā Rīgā vai Daugavpilī. Lielākā produktu groza cenas atšķirība starp pilsētām tika konstatēta veikalu tīklā "top!", kur tā sasniedza 2,23 eiro. Arī "Mego" veikalu tīklā atšķirība starp produktu cenām veikalos Rīgā un Daugavpilī bija viens eiro.
Pētījuma laikā netika izmantotas lojalitātes vai atlaižu kartes, kā arī netika iekļauta depozīta maksa. Preču cenas ir norādītas bez atlaidēm un aprēķinātas, pamatojoties uz pirkuma čekā norādītajām cenām.
"SeeNext" ir tirgus izpētes uzņēmums, kas piedāvā tirgus izpētes pakalpojumus un kopš 2017. gada publicē cenu salīdzināšanas pētījumus.
