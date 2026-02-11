Astoņos Latvijas parlamentos pēc kārtas ievēlētais bijušais tautfrontietis, Tautas partijas un "Vienotības" politiķis Dzintars Ābiķis priekšvēlēšanu gadā dalās domās ar "Latvijas Avīzes" lasītājiem. 

Pieredzējušā vīra viedoklim var pievienoties, nepievienoties, taču vērtējumi ir interesanti. Īpaša mūsu sarunas daļa veltīta bijušā Saeimas Sporta apakškomisijas priekšsēdētāja Ābiķa redzējumam par Krievijas atlētu atgriešanos lielajās sacensībās. Pašlaik kādreizējais ģeogrāfijas skolotājs piepilda savu sapni, dodas ceļojumos apkārt visai zemeslodei. 

Agrāk teica – ievēlējām tos pašus vēžus citā kulītē, tad kritizēja baltā zirgā jātniekus, kuri ievilka parlamentā veselu baru nezināmu cilvēku, tagad ir uztraukums, ka politiskie spēki ir "fragmentēti". Kāda būs nākamā Saeima, ja pašreizējie reitingi nerāda izteiktus līderus?

Dz. Ābiķis: Svarīgi tikai tas, lai pie varas ir tādi, kas neskatās uz Maskavu, bet Rietumu virzienā.

Tā būs?

Neredzu nevienu jaunu lokomotīvi. Alvis Hermanis, kurš sarunājis visādas blēņas?

Valdošās "Jaunās Vienotības" vadībā esam nogāzušies uz pēdējām vietām Eiropā dažādos rādītājos. Tas nevar sekmēt virziena maiņu?

