Saulrieta pop grupa "GAISAA" nākusi klajā ar jaunu valentīndienas singlu "Sirds Saskaras Ar Sirdi". Dziesmā tiek pausta optimistiska pārliecība par to, ka mēs noteikti, agri vai vēlu satiksim savus mīļos, savus vistuvākos cilvēkus. Pat ja ne šajā dzīvē, tad nākamajā noteikti mēs nepaliksim vientulībā.
Singlam tapis arī videoklips. Grupa izsaka pateicību Aivaram Kvālbergam par atbalstu klipa realizācijā, Mārim Briedim par iesaisti, Alisei Zvejsalniecei par stila veidošanu un Aleksim Zajankovskim par bungu spēlēšanu.
2025. gada 5. augustā GAISAA izdeva debija singlu "Mēs Krītam Uz Augšu", kas 6 nedēļas pēc kārtas atradās Latvijas Radio 2 "Muzikālās bankas" Top 15 dziesmu sarakstā. Arī nākamais grupas singls "Kā Vasaras Sākumā" guvis radio atzinību, 2 nedēļās pavadot starp Latvijas radiostaciju spēlētāko pašmāju mūziķu TOP 10. Šobrīd grupa strādā pie debijas albuma, soli pa solim atklājot GAISAA muzikālo rokrakstu.
GAISAA sastāvā ir Modris Skaistkalns, dziedātājs, producents un dziesmu autors, dziedātāja Jana Briede un ģitārists Sandis Ķešāns (Smaržo Pēc Lietus). GAISAA piedāvā saulrietu popu, kurā ieausti fanka un indie elementi.
