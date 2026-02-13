EP deputāti otrdien atbalstījuši papildu aizsardzības pasākumus, lai novērstu kaitējumu Eiropas lauksaimniecības nozarei pēc tirdzniecības liberalizācijas ar "Mercosur" valstīm.
Jau ziņots, ka 2026. gada 9. janvārī Briselē ES dalībvalstis vienojās atbalstīt ES – "Mercosur" brīvās tirdzniecības nolīguma un Partnerības nolīguma parakstīšanu. Politiskā vienošanās par ES un "Mercosur" brīvās tirdzniecības nolīguma slēgšanu bija panākta pēc 25 gadus ilgušām sarunām 2024. gada decembrī. "Mercosur" ("Mercado Común del Sur") jeb Dienvidu kopējais tirgus ir vadošais tirdzniecības bloks Dienvidamerikā, un patlaban tajā pilntiesīgas dalībvalstis ir Argentīna, Brazīlija, Urugvaja un Paragvaja.
Ārējā tirdzniecības politika ir ekskluzīva ES atbildība, Eiropas Komisijai (EK) izstrādājot tiesību aktus tirdzniecības jautājumos, veicot sarunas un slēdzot starptautiskus tirdzniecības nolīgumus. EK prognozē, ka, pateicoties nolīgumam, ES ikgadējais eksports uz "Mercosur" valstīm varētu pieaugt līdz pat 39% un Eiropā papildus ļautu radīt vairāk nekā 440 000 darba vietu.
Paredzēts, ka nolīgums ietvers sabalansētu aizsardzību ES lauksaimniecības nozares jūtīgo produktu kategorijām (piemēram, liellopu gaļai, etanolam, medum, cukuram, mājputnu gaļai u.c.) gadījumos, ja importa pieaugums no "Mercosur" valstīm radītu būtisku kaitējumu ES ražotājiem.
Lai nodrošinātu nolīgumā ietverto aizsardzību ES lauksaimniecības nozares jūtīgo produktu kategorijām, ierosināta regula, kurā noteiktas procedūras divpusēju aizsardzības pasākumu savlaicīgai un efektīvai īstenošanai attiecībā uz lauksaimniecības produktiem. Tā paredz arī EK pastāvīgu sekošanu līdzi tirgus tendencēm attiecībā uz jūtīgo lauksaimniecības produktu importu.
Par jauno regulu, lai aizsargātu ES lauksaimniecību, neoficiāli jau bija panākta vienošanās ar ES dalībvalstīm. Tagad tā pieņemta arī EP. Saskaņā ar tās noteikumiem EK varēs sākt izmeklēšanu par aizsardzības pasākumu nepieciešamību, ja jūtīgu lauksaimniecības produktu, tostarp mājputnu gaļas, liellopu gaļas, olu, citrusaugļu un cukura, imports trīs gadu laikā palielināsies par 5% (zem EK ierosinātajiem 10% gadā) un ja tajā pašā laikā importa cenas būs par 5% zemākas par attiecīgo iekšzemes cenu.
Ja pastāvēs nopietna kaitējuma draudi attiecīgajai nozarei, izmeklēšanu varēs pieprasīt arī dalībvalsts vai fiziska vai juridiska persona, kas pārstāv nozari, vai apvienība, kas rīkojas nozares vārdā. Vismaz reizi sešos mēnešos EK būs jāiesniedz parlamentam ziņojums, kurā novērtēta sensitīvo produktu importa ietekme.
Tālāk šī regula jāapstiprina arī Eiropas Padomei. Tās noteikumi stāsies spēkā līdz ar ES un "Mercosur" partnerattiecību nolīgumu, kas arī vēl būs jāratificē EP. Šajā sakarā EP jau ir lūgusi Eiropas Savienības Tiesas atzinumu par to, vai nolīgumi ir saderīgi ar ES līgumiem.
Publikācija tapusi sadarbībā ar Eiropas Parlamenta biroju Rīgā
