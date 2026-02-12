Latvijas hokeja izlases treneris Sandis Ozoliņš ar bijušo dzīvesbiedri Sandru Ozoliņu panācis izlīgumu, paredzot viņai izmaksāt 650 000 eiro, aģentūra LETA uzzināja tiesā.
Rīgas rajona tiesa apstiprinājusi pušu vienošanos. Tās nosacījumi paredz, ka Sandra Ozoliņa atsakās no visām pret bijušo vīru celtajām prasībām, savukārt Ozoliņš apņemas izmaksāt noteikto summu.
Iepriekš Ozoliņa bija prasījusi no bijušā laulātā 1,64 miljonus eiro un pusi no viņam piederošajām uzņēmuma "Golfs & karti" kapitāldaļām.
Ozoliņš vienlaikus iesaistīts citā tiesvedībā ar savu biznesa partneri, žurnālistu Armandu Puči, kas saistīta ar golfa laukumu apsaimniekojošā uzņēmuma dalībnieku sapulču lēmumiem.
Puče tiesā apstrīdējis SIA "Golfs & karti" 2024. gada 9. decembra dalībnieku sapulces lēmumu, lūdzot to atzīt par spēkā neesošu. Ekonomisko lietu tiesa prasību noraidīja, taču spriedums tika pārsūdzēts.
Citā lietā Puče lūdza par spēkā neesošiem atzīt arī 2024. gada 28. oktobra sapulces lēmumus, norādot, ka par sapulci nav ticis informēts un tajā nav piedalījies, kā arī uzskatot, ka pieņemtie lēmumi skar viņa tiesības un intereses. Šajā procesā tiesa Pučes prasību apmierināja un attiecīgos lēmumus par statūtu grozījumiem atzina par spēkā neesošiem. Augstākā tiesa atteicās ierosināt kasācijas tiesvedību, līdz ar to spriedums stājies spēkā.
2002. gadā toreizējais NHL spēlētājs Ozoliņš Ķīšezera krastā Rīgā izveidoja golfa laukumu, bet Puče kļuva par "Ozo golfa kluba" direktoru. Šo amatu viņš atstāja 2022. gadā.
Golfa laukumu apsaimnieko uzņēmums "Golfs & karti", kurā Ozoliņam pieder 90% kapitāldaļu, bet Pučem — 10%. Uzņēmums reģistrēts 1999. gadā ar 1,398 miljonu eiro pamatkapitālu. 2024. gadā tā apgrozījums bija 370 270 eiro, kas ir par 12% mazāk nekā gadu iepriekš, savukārt peļņa sasniedza 12 240 eiro.
Ozoliņu un Puči vieno ne tikai biznesa attiecības — Puče ir arī vairāku Ozoliņa biogrāfisko grāmatu autors.
Ne Ozoliņš, ne Puče plašākus komentārus par tiesvedību būtību aģentūrai LETA nesniedza.
