Latvieši savā starpā ir ļoti saticīga tauta. Izpalīdz viens otram, ir draudzīgi, neskaudīgi, iejūtīgi cita nelaimēs un vienoti lielos panākumos. 

Paskat, kā Elīna Ieva Bota pa reni ar kamaniņām nobrauca pēc sudraba medāļa, uzreiz visiem tautiešiem acīs asaras, skāvieni, rokasspiedieni, priekpilni apsveikumi, it kā paši būtu tikpat naigi traukušies pa olimpisko trasi un piedalījušies līdzi sudrabotās uzvaras izcīnīšanā.

Taču saticība zūd un mierpilnais landšafts kā uz burvja mājienu mainās, kolīdz latvieši iesaistās politikā, sarūmējas pa piecdesmit partijām. 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē