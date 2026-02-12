Pilotu un stjuartu streika dēļ ceturtdien atcelti vairāki simti Vācijas nacionālās aviokompānijas "Lufthansa" lidojumu.
Uzņēmums norādījis, ka arodbiedrību "Vereinigung Cockpit" un UFO rīkotās akcijas būtiski ietekmējušas reisu izpildi, lai gan precīzs atcelto lidojumu skaits netika minēts.
"Lufthansa" strādā pie tā, lai pasažierus pārceltu uz partneraviokompāniju vai citu "Lufthansa" grupas lidsabiedrību reisiem.
Streiks paredzēts 24 stundu garumā un tam jānoslēdzas pusnaktī.
Darbinieku organizācijas uzsākušas streiku, jo sarunās ar aviokompāniju nav panākta vienošanās par pilotu pensionēšanās nosacījumiem "Lufthansa" un "Lufthansa Cargo". Tikmēr stjuarti vēlas sākt sarunas par darba koplīgumu.
Rīgas lidostā apstiprināja, ka streika ietekmē atcelts viens reiss maršrutā Rīga—Frankfurte, kam no Rīgas bija jāizlido pulksten 14.55.
"Lufthansa" koncernā ietilpst arī "Austrian Airlines", "Swiss", "Brussels Airlines", "ITA Airways" un zemo cenu pārvadātājs "Eurowings".
Tāpat "Lufthansa" pieder 10% Latvijas nacionālās aviokompānijas "airBaltic" akciju.
