Džefrija Epstīna līdzgaitniece Gilēna Maksvela būtu gatava sniegt liecību ASV Kongresa komitejai, ja saņemtu apžēlošanu no ASV prezidenta Donalda Trampa, paziņojis viņas advokāts.
64 gadus vecā Maksvela pašlaik izcieš 20 gadu cietumsodu par cilvēku tirdzniecību seksuālai izmantošanai. Viņa tika aicināta liecināt Kongresa Uzraudzības komitejā par saistību ar Epstīnu.
Slēgtā sēdē Maksvela izmantoja ASV konstitūcijas piektā papildinājuma tiesības, kas ļauj neatsaukties uz jautājumiem, ja atbildes varētu kaitēt pašai lieciniecei, informēja komitejas priekšsēdētājs, republikānis Džeimss Komers. Viņš atzina, ka komiteju tas sarūgtinājis, jo bija iecerēts uzdot jautājumus gan par Epstīna noziegumiem, gan iespējamiem līdzdalībniekiem.
Maksvelas aizstāvis Deivids Markuss norādīja, ka viņa kliente
būtu gatava publiski runāt un sniegt pilnīgu informāciju, ja tiktu apžēlota.
Advokāts uzsvēra, ka sabiedrībai esot tiesības dzirdēt pilnu notikušā izklāstu.
Vienlaikus Markuss pauda, ka ne Tramps, ne bijušais ASV prezidents Bils Klintons neesot izdarījuši likumpārkāpumus saistībā ar Epstīnu.
Gilēna Maksvela, britu mediju magnāta Roberta Maksvela meita, ir vienīgā persona, kas notiesāta lietās, kas tieši saistītas ar Epstīna noziegumiem. Pats Epstīns 2019. gadā mira Ņujorkas cietumā, gaidot tiesu par seksuālās izmantošanas nolūkos organizētu cilvēku tirdzniecību.
2021. gadā Maksvelu atzina par vainīgu jaunu sieviešu un nepilngadīgo iesaistīšanā Epstīna noziedzīgajās darbībās. Liecību Kongresam viņa sniedza attālināti no cietuma Teksasā, kur izcieš sodu.
