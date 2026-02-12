Čellists Valters Pūce ceļojuma laikā Āfrikā jokojot sarīkojis simbolisku bildinājumu savai draudzenei Alisei Brokai, vēsta žurnāls "Privātā Dzīve".
Grupas "Dagamba" mūziķi Valters Pūce un Alise Broka divas nedēļas pavadījuši Tanzānijā. Ar vietējo iedzīvotāju iesaisti tur notikusi gan simboliska bildināšana, gan arī rotaļīga "laulību" ceremonija.
Pāris to uztvēris kā sirsnīgu joku. Garšvielu tūres laikā vietējie iedzīvotāji no lapām izveidojuši divus gredzenus un tos uzdāvinājuši abiem ceļotājiem.
Pūce izmantojis situāciju un pasniedzis Alisei lapu gredzenu, nometoties uz viena ceļa, radot bildinājumam līdzīgu ainu. Vēlāk abiem galvā uzlikti kroņi, kas simboliski nozīmējuši precēta pāra statusu, un pēc tam abi ar humoru šo notikumu dēvējuši par apprecēšanos Zanzibāras džungļos.
Valters Pūce un Alise Broka ir pāris jau četrus gadus, un abus vieno arī kopīga muzicēšana grupā "Dagamba".
Vairāk lasiet žurnālā "Privātā Dzīve".
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu