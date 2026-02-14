Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK), aizliedzot ukraiņu skeletonistam Vladislavam Heraskevičam piedalīties sacensībās, parādījusi savu divkosību un cilvēcības trūkumu.
Heraskevičs plānoja sacīkstēs piedalīties ar īpašu "piemiņas ķiveri", uz kuras bija Krievijas agresoru pret Ukrainu vērstajā karā nogalināto ukraiņu sportistu un treneru fotogrāfijas. Vēl treniņbraucienu laikā SOK brīdināja Heraskeviču, ka ar šādu ekipējumu viņš sacensībām netiks pielaists, bet pēc tam, kad sportists savas domas nemainīja, izslēdza viņu no dalībnieku saraksta.
Visu cieņu 27 gadus vecajam kijivietim Heraskevičam, kurš skeletona pamatus apguvis Siguldas trasē. Pēdējā brīdī viņu pārliecināt centās SOK prezidente Kirstija Koventrija, kura bija ieradusies Kortīnas d’Ampeco trasē, tomēr ukrainis palika nelokāms, tāpat kā vairākās iepriekšējās reizēs, kad viņam ar diskvalifikāciju draudēja zemāka ranga funkcionāri gan mutiski, gan rakstiski. "Atsakoties no "piemiņas ķiveres", es būtu nodevis savus biedrus. Tas nebija iespējams un šī diskvalifikācija ir cena, ko mēs maksājam par savu cieņu," žurnālistiem sacīja Heraskevičs.
Heraskevičs sacensību rītā bija publicējis video, aicinot SOK atļaut viņam startēt ar "piemiņas ķiveri", atvainoties par izdarīto spiedienu, kā arī izrādot solidaritāti Ukrainas sportam, ziedot elektrības ģeneratorus sporta celtnēm, kas cietušas Krievijas raķešu un dronu uzbrukumos. Diemžēl, bet tā vietā SOK viņu izsvieda no olimpiskajām spēlēm. Tikmēr Koventrijai, runājot ar mediju pārstāvjiem par šo lietu, acīs bijušas asaras. "Šīs lietas būtība nav par vēstījumu, bet gan par to, kur viņš vēlējās to paust," apgalvoja SOK prezidente.
Absurds bija veids, kā Heraskeviča vārds pazuda no sacensību protokola. Vispirms pretī viņa uzvārdam parādījās ieraksts DNS jeb sportists nestartēs (it kā pats būtu atteicies), tad Heraskeviča vārds pavisam pazuda no protokola, bet beigās tomēr tika atgriezts ar abreviatūru DSQ (diskvalificēts).
Pārkāptas sportistu vadlīnijas
Heraskevičs un Ukrainas olimpiskā komiteja solījusi taisnību meklēt Sporta arbitrāžas tiesā. Formāli sportistu diskvalificēja Starptautiskās bobsleja un skeletona federācijas (IBSF) skeletona sacensību žūrija, tā noņemot juridisku atbildību no SOK pleciem. Lēmumā, kuru parakstījis IBSF žūrijas priekšsēdētājs, kura uzvārds dokumentā gan nemaz nav minēts, teikts, ka sportists gatavojies startēt ar sportistu uzvedības vadlīniju noteikumiem neatbilstošu ķiveri, tāpēc viņam tiek anulēta akreditācija. IBSF viceprezidents juridiskajos jautājumos ir latvietis Mārtiņš Dambergs.
Olimpiešu uzvedības vadlīnijās, kuras 2021. gadā it kā esot apstiprinājuši 3500 sportisti no visas pasaules, un kuras ir pieņēmušas starptautiskās federācijas un nacionālās olimpiskās komitejas, nav nekas teikts, ka olimpisko spēļu dalībnieks nevar izrādīt piemiņu sev tuviem cilvēkiem. Šo uzvedības vadlīniju centrālā tēma ir noteikumi, kas ierobežo sportistu iespējas izmantot olimpisko skatuvi komercijas nolūkos.
Par SOK un tās vadības rīcības divkosību liecina tas, ka šajās olimpiskajās spēlēs bijuši vismaz trīs gadījumi, kuros sportisti ir īpaši izcēluši sev tuvus vai nozīmīgus cilvēkus, kuri ir gājuši bojā.
Izraēlas komandas skeletonists atklāšanas parādē gāja ar kipu, uz kuras bija uzrakstīti 1972. gadā Minhenes olimpisko spēļu laikā teroristu noslepkavoto Izraēlas sportistu un treneru vārdi, ASV snovbordiste startēja ar ķiveri, uz kuras bija uzrakstīts viņas bojā gājušā drauga vārds, bet amerikāņu daiļslidotājs rādīja fotogrāfiju ar saviem lidmašīnas katastrofā bojā gājušajiem vecākiem. Nevienā no šiem gadījumiem sankcijas nesekoja. Latvijas hokeja izlases vārtsarga Elvja Merzļikina ķiveres aizmugurē ir redzami traģiski mirušo komandas biedru Matīsa Kivlenieka un Džonija Gudro vārdi. Vai arī viņam aizliegs piedalīties sacensībās?
Heraskevičs saņēmis atbalstu no Latvijas kolēģu puses. Latvijas skeletona izlases galvenais treneris Ivo Šteinbergs parakstīja un iesniedza SOK protestu, pieprasot ukraiņu sportistu atjaunot dalībnieku pulkā.
Ukraiņa diskvalifikāciju nosodījušas vairāku valstu, arī visu trīs Baltijas valstu augstākās amatpersonas. Tikmēr Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) kopā ar Lietuvas kolēģiem vērsusies pie IBSF, prasot sniegt papildu skaidrojumu par IBSF žūrijas lēmumu, jo šajā gadījumā esot svarīgi izvērtēt lēmuma pamatojumu un samērību. LOK publiski nav nosodījusi pieņemto lēmumu.
Pilnīgi nekompetenta rīcība
- Dainis Dukurs, skeletona treneris: "Runāju ar Vladislava tēvu un treneri Mihailo Heraskeviču, viņš izstāstīja, kā šīs maskas dizains radās. Māksliniece ar akrila krāsu uzzīmēja 20 portretiņus, kuri simbolizē Vladam tuvus cilvēkus, kuri ir nogalināti vai krituši karā. Tur ir sportisti, ar kuriem viņš bērnībā trenējies, ar kuriem kopā startējis Jaunatnes olimpiādē, ir bijis saistīts savās sporta gaitās. Viņa vēstījums bija tāds, ka, pateicoties šiem cilvēkiem, viņš var atrasties sporta lielākajā forumā, bet nav ierakumos, kur bija viņa draugi. Viņš gribēja simboliski ar viņiem kopā nostartēt. Šo vēstījumu SOK nesaprata un pieņēma pilnīgi absurdu lēmumu. Kaut vai tāpēc, ka Heraskeviču diskvalificēja vēl pirms starta, neļaujot viņam nemaz nobraukt. Ja reiz gribēja sodīt, tad varēja to darīt pēc pirmā brauciena. Tagad ir pilnīgi stulba rīcība, sacēla ažiotāžu, parādīja savu nekompetenci, aizskrēja vilcienam pa priekšu. Šī situācija nedara godu olimpiskajai kustībai, nemaz nerunājot par Starptautisko bobsleja un skeletona federāciju (IBSF), kur ir tādi paši neprofesionāļi. IBSF žūriju vada vācietis Mahata, kurš vienmēr bijis nepārliecinošs, cilvēks nulle. Cepuri nost Ivo Šteinberga priekšā, kurš uzrakstīja protestu, norādot, ka diskvalifikācijai nav nekādas loģikas, jo Heraskevičs vēl nebija startējis. No citiem atbalstīja tikai mazās valstis, lielie izlikās, ka jāgatavojas startam. Skaidrs, ja noņem stipru konkurentu, tad jau citi varbūt pat nopriecājas. Vlads pēdējos gados ir ļoti progresējis, treniņos rādīja labu rezultātu un sacensībās būtu cīnījies par labāko sešnieku. Žēl, četri smaga darba gadi vējā. Cik zinu, Vladam jau ir atrasti juristi, kuri ir gatavi aizstāvēt viņu un domāju, ka stipri juristi taisnību panāks."
Mūsējo rezultāti
- M. Robežniece/K. Bogdanova – 4. vieta kamaniņu divniekos (no 11)
- M. Bots/R. Plūme – 5. vieta kamaniņu divniekos (no 17)
- E. Šēvics-Mikeļšēvics/L. Krasts – 9. vieta kamaninu divniekos (no 17)
- E. Indriksons – 17. vieta skeletonā (pēc diviem braucieniem)
- P. Eiduka – 15. vieta slēpošanā 10 km brīvajā stilā (no 111)
- K. Auziņa – 61. vieta slēpošanā 10 km brīvajā stilā (no 111)
- L. Kaparkalēja – 94. vieta slēpošanā 10 km brīvajā stilā (no 111)
- S. Krampe – 101. vieta slēpošanā 10 km brīvajā stilā (no 111)
Sekojam līdzi
- 13.februāris
• 12.45 – slēpošana – R. Vīgants, L. Kaparkalējs, N. Saulītis (10 km)
• 15.00 – biatlons – A. Rastorgujevs, R. Birkentāls, R. Lozbers, E. Mise (10 km sprints)
• 17.00 – skeletons – M. Andžāne (1./2. brauciens)
• 20.00 – daiļslidošana – D. Vasiļjevs (izvēles programma)
• 20.30 – skeletons – E. Indriksons (3./4. brauciens)
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
