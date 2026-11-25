Droni ar termokamerām ļauj īsā laikā pārskatīt lielas meža un lauku teritorijas. Taču brīdī, kad bezpilota lidaparāts vairs nav pilota tiešā redzamībā, ar A1/A3 apliecību un ražotāja solīto sakaru attālumu vien nepietiek. Prasības legāliem lidojumiem ārpus tiešās redzamības skaidro Civilās aviācijas aģentūras Lidojumu standartu daļas Inovatīvās gaisa mobilitātes nodaļas vadītājs Ilmārs Ozols.
Redzēt attēlu nenozīmē redzēt dronu
Vispirms būtiski nošķirt lidojumu tālvadības pilota tiešā redzamībā jeb VLOS no lidojuma ārpus tiešās redzamības jeb BVLOS.
VLOS nenozīmē tikai to, ka pilots kaut kur tālumā vēl spēj saskatīt dronu.
“Būtiski ir ne tikai saskatīt dronu, bet arī spēt vizuāli noteikt tā atrašanās vietu un orientāciju, pārredzēt apkārtējo gaisa telpu un savlaicīgi reaģēt uz iespējamu apdraudējumu,” skaidro Ilmārs Ozols.
Pilotam visu lidojuma laiku bez palīglīdzekļiem jāspēj uzturēt nepārtrauktu vizuālu kontaktu ar dronu. Šīs spējas jāsaglabā arī tad, ja pazūd video signāls.
Tāpēc nav viena noteikta attāluma metros, līdz kuram lidojums vienmēr uzskatāms par VLOS. Atvērtajā kategorijā dronam jāatrodas tiešā redzamībā.