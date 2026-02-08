Televīzijas raidījumā "Ģimene burkā" Karalkinu ģimenes uzmanības centrā nonākusi Pāvela nevērīgā izturēšanās pret savu veselību. Viņa sieva Vendija neslēpj bažas, jo medicīniskās pārbaudes uzrāda satraucošu ainu, kuras pamatā ir neveselīga aizraušanās ar saldumiem. Lai gan Pāvels apgalvo, ka ir sācis piedomāt pie uztura, Vendija šos centienus uzskata par nepietiekamiem.
Atskats uz pirms trim mēnešiem veiktajām analīzēm Vendijai radīja šoku — "sliktā" holesterīna rādītāji divkārt pārsniedza normu. Reaģējot uz kritisko situāciju, sieva pārņēma kontroli savās rokās, mēģinot ierobežot vīra kaitīgos ieradumus. Viņa neslēpj savu nostāju, norādot: "Es ceru, ka tu pamanīji, ka es kopš tās dienas esmu sākusi speciāli cept maizīti katru dienu, lai jūs man neštopētu iekšā to veikala baltmaizi nenormālos daudzumos!"
Pāvels savu progresu vērtē cerīgi, uzsverot, ka tagad cukuru ber tikai tējā, turklāt mazākās devās – piecu tējkarošu vietā izvēloties trīs. Tomēr Vendija šādu "diētu" sauc par absurdu un ilustrē to ar skarbiem aprēķiniem: "Četras tējkarotes reiz pieci grami – tas ir 20 grami cukura. Viņš vakarā izdzer trīs līdz četras tās lielās krūzes! Tātad divdesmit grami reiz četri jau ir astoņdesmit grami – tas ir tikai vakarā! Tikai vakarā astoņdesmit grami tīra cukura!"
Tā kā gan Pāvels, gan meitiņa Viktorija ir izteikti kārumnieki, Vendija cenšas apelēt vīram, akcentējot tēva pienākumus. Viņasprāt, rūpes par sevi nav tikai egoisms, bet gan solījums bērnam: "Pāvel, tu esi atbildīgs! Tev bērns vēl ir jāpaceļ uz kājām! Tev ir jādomā par savu veselību – tu esi atbildīgs bērna priekšā!"
Lai gan Pāvels teorētiski piekrīt sievas argumentiem un novērtē viņas rūpes, viņš pats savā veselībā joprojām nav gatavs investēt maksimālas pūles. Vendija ir skeptiska par līdzšinējo progresu: "Šo, to viņš ir pamainījis un ieklausījies ir, bet gribētos mazliet nopietnāku un atbildīgāku [viņa] attieksmi pret savu veselību, un es baidos, ka ar tādām mazām izmaiņām [uzturā] varētu tās izmaiņas asins analīzēs, pagaidām, būt ļoti minimālas."
