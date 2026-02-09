Krievija Latvijā aktīvi cenšas atrast jaunus "tautiešu" līderus, savukārt sabotāžu īstenošanai galvenokārt mēģina savervēt ar kriminālo vidi saistītus cilvēkus, intervijā TV3 raidījumam "Nekā personīga" norādīja Valsts drošības dienesta (VDD) vadītājs Normunds Mežviets.
Kā skaidroja Mežviets, Krievijas specdienestu primārie mērķi ir militārie objekti un kritiskā infrastruktūra. "Pagājušā gadā mūsu valsts teritorijā ir notikuši vairāki incidenti, kurus mēs šobrīd izmeklējam un kuros mēs neizslēdzam saistību ar Krievijas specdienesta dotu uzdevumu izpildi. Nevienā no šiem incidentiem nekāds būtisks kaitējums Latvijas valsts drošības interesēm nodarīts nav ticis."
Pērn atklātā grupa jau 2023. gadā bija sarīkojusi ugunsgrēku uzņēmumā, kas realizēja projektu aizsardzības nozarē. Tie paši cilvēki bija iecerējuši aizdedzināt kravas automašīnas ar Ukrainas reģistrācijas numuriem kāda kritiskās infrastruktūras objekta teritorijā. Viņu rīcībā bijis arī saraksts ar iespējamiem sabotāžas mērķiem — piemiņas vietām, elektroapgādes objektiem, noliktavām ar viegli uzliesmojošām precēm un militārajiem objektiem.
Mežviets norādīja, ka Krievijas vervēto cilvēku tipiskais profils ir personas ar saikni ar kriminālo vidi — cilvēki, kuri agrāk iesaistījušies nelikumīgās darbībās un bijuši ieslodzījumā. "Piedevām šos cilvēkus vieno zināma rakstura, ja tā var teikt, noziedzīgās korporatīvās saites. Viņiem ir plašs kontaktu, paziņu loks ar līdzīga rakstura interesēm. Tātad, savervējot šādu vienu personu, pastāv plašas iespējas, balstoties uz šo personu, iesaistīt šāda veida darbībās vēl virkni citu cilvēku, ar kuriem viņš ir personīgi pazīstams," norāda VDD vadītājs.
Par atlīdzību informācijas iegūšanā un sabotāžās iesaistās gan bijušie ieslodzītie, gan no narkotikām atkarīgas personas,
taču ir arī tādi, kas ziņas nodod ideoloģisku motīvu dēļ. Starp piemēriem minēts šī gada sākumā aizturētais lielveikala apsargs Igors Andrejevs, "Baltijas antifašistu" līdera Sergeja Vasiļjeva dzīvesbiedre Iveta Balode, finansists Jevgēnijs Okss un vēl citi.
Šobrīd apcietinājumā ir četras personas, kuras aizturētas šī gada sākumā. Trīs no aizturētajiem ir Latvijas pilsoņi, bet viena persona ir Latvijas nepilsonis. Šīs personas tiek turētas aizdomās par spiegošanu — tās mērķtiecīgi vākušas izlūkošanas informāciju par Latvijas civilo un militāro kritisko infrastruktūru, kā arī par cilvēkiem un organizācijām, kas iesaistītas Ukrainas atbalsta pasākumos.
VDD uzmanības lokā ir vēl vairākas personas, kuras dienests tur aizdomās par līdzīgu darbību saistību, tādēļ dienesta vadītājs pieļauj, ka aizturēto skaits nākotnē varētu pieaugt.
Liela daļa "Baltijas antifašistu" kanāla veidotāju vietējo auditoriju ietekmē no Krievijas, kur patvērušies arī citi "krievu pasaules" aktīvisti, savukārt Latvijā palikušie savu retoriku ir mazinājuši. "Tā vienmēr ir bijusi ļoti būtiska problēma Krievijas varas iestādēm — jaunu līderu trūkums mūsu valstī. Tas attiecas ne tikai uz mūsu valsti, bet ar šādu rakstura izaicinājumiem Krievija ir saskārusies, organizējot savas ietekmes aktivitātes arī daudzās citās valstīs," vērtēja Mežviets.
"Jau vairākus gadus mēs esam redzējuši samērā izmisīgus mēģinājumus no Krievijas puses izveidot šeit jaunu līderu grupas, gados jaunus cilvēkus, izglītotus cilvēkus, kas varētu tālāk pārņemt šo tā saucamo tautiešu organizāciju vadību, koordinēt krievvalodīgo iedzīvotāju organizācijas Krievijas mērķa sasniegšanai," pauda VDD priekšnieks.
