Lai gan pērn apdrošināšanas tirgus nav audzis tik strauji kā iepriekšējos gados, tomēr tirgus izaugsme ir turpinājusies un parakstīto prēmiju apjoms ir sasniedzis 808 miljonus eiro, kas ir par 4,5% vairāk nekā 2024. gadā.
Latvijas Apdrošinātāju asociācijas (LAA) prezidents Jānis Abāšins lēš, ka arī šogad apdrošināšanas tirgus varētu augt par 4–6% salīdzinājumā ar 2025. gadu, un vadošie apdrošināšanas veidi joprojām būs veselības un īpašuma apdrošināšana. Tiesa gan, jārēķinās ar augstākām apdrošināšanas izmaksām.
Veselības apdrošināšana – 25% tirgus
Pērn procentuāli straujāko izaugsmi piedzīvojusi nelaimes gadījumu apdrošināšana – par 14%, bet lielāko kritumu – obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (OCTA) – par 7%. Veselības apdrošināšanas parakstīto prēmiju apjoms audzis par 11%, bet īpašumu apdrošināšanas – par 7%. Jautāts, kāds iemesls bijis nelaimes gadījumu apdrošināšanas straujajam pieaugumam, J. Abāšins teic, ka faktori bijuši vairāki. "Nelaimes gadījumu apdrošināšanu var ļoti viegli "piekabināt" kā piedevu dzīvības apdrošināšanai, tāpat vecāki arvien biežāk to iegādājas bērniem, kuri dodas uz dažādām nometnēm. Arī darba devēji bieži vien to izvēlas kā alternatīvu darbinieku veselības vai dzīvības apdrošināšanai," klāsta J. Abāšins. Savukārt OCTA kritumu viņš skaidro ar konkurences saasināšanos šajā tirgus segmentā un iedzīvotāju paradumu maiņu. "Šis apdrošināšanas veids ir ļoti orientēts uz cenu, un patērētāji ir ļoti jutīgi uz cenu izmaiņām, kuras var salīdzināt dažādos cenu salīdzināšanas rīkos, lai izvēlētos lētāko. Tāpat arvien vairāk Rīgas un Pierīgas iedzīvotāji izmanto koplietošanas automašīnas, kas, iespējams, atstāj nelielu iespaidu uz pieprasījumu pēc OCTA," vērtē LAA prezidents.