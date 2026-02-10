"Šoziem Ukraina salst. Siltumu meklē ne tikai karavīri tranšejās, bet arī ģimenes un bērni visā valsts teritorijā. Aicinām palīdzēt ukraiņiem izdzīvot skarbajos apstākļos, ziedojot Ukrainas enerģētikas atbalstam," tā aicinājumā Latvijas iedzīvotājiem pauž labdarības organizācijas "Ziedot.lv" pārstāvji, vakar pie Rīgas Kongresu nama ierīkojot "Nesalaužamības punktu", kurā par ziedojumu varēja baudīt brokastis un ukraiņu boršču pusdienās.
Akcijas organizatori informē, ka Krievijas uzbrukumi ir iznīcinājuši Ukrainas enerģētikas infrastruktūru, atstājot mājas bez apkures, gaismas un elektrības. Šajos apstākļos nozīmīga loma ir Ukrainas pilsētās izveidotajiem "Nesalaužamības punktiem", kuros iedzīvotāji var sasildīties, uzlādēt sakaru ierīces, uzvārīt ūdeni un uzsildīt ēdienu.
Ukrainas vēstnieka vietnieks Latvijā Jurijs Zaharčuks labdarības akcijas "Siltums Ukrainai no Latvijas" atklāšanā vakar norādīja, ka Kijivā vismaz 1000 dzīvokļu ēku līdz pavasarim netiks pie siltuma, jo spēkstacijas Krievijas uzbrukumu dēļ ir tik ļoti bojātas, ka tās vairs nevar salabot. Viņš arī pateicās Latvijai par ilgstošo atbalstu.
Pasākuma laikā Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs simboliski pasniedza pašvaldības ziedojumu Ukrainas enerģētikas atjaunošanai 100 000 eiro apmērā. Akcijā "Siltums Ukrainai no Latvijas" saziedotā nauda tiks novirzīta Eiropas Savienības izveidotajam Ukrainas Enerģētikas atbalsta fondam.
"Ziedot.lv" vadītāja Rūta Dimanta arī pauda – šobrīd Latvijā siltumapgādes un elektrības rēķini ir augsti, taču mums vismaz ir siltums. Līdz 25. februārim portālā "Ziedot.lv" turpinās akcija "Domās un darbos kopā ar Ukrainu! Dāvāsim siltumu!". Ziedot iespējams portālā "Ziedot.lv" vai zvanot 90204113. Maksa par zvanu ir pieci eiro.
Kā informē "Ziedot.lv" pārstāvji, pateicoties atsaucīgu Latvijas iedzīvotāju un uzņēmumu ziedojumiem, uz Ukrainu dodas palīdzības sūtījumi enerģētikas atbalstam – AS "Sadales tīkls" ziedoti 15 ģeneratori uz piekabēm, kas ar elektrību spēs vienlaikus nodrošināt ap 600 mājsaimniecību, un trīs transformatori. Citi ziedojumi arī ļāvuši iegādāties trīs lieljaudas ģeneratorus (vienu lieljaudas ģeneratoru ziedoja Valmieras novada pašvaldība), 31 dīzeļdegvielas ģeneratoru, 17 uzlādes stacijas, 35 poverbankas un 10 sildītājus, kā arī septiņus pārvietojamos ģeneratorus mākslīgās asinsrites aparātiem Kijivas Sirds ķirurgijas centram.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
