Latvijas kamaniņu braucēja Elīna Ieva Bota olimpisko spēļu sieviešu vieninieku sacensību pēc diviem braucieniem ieņem trešo vietu, bet Kendija Aparjode pēc pirmās dienas ir 19. pozīcijā.
Olimpiskā čempione tiks noskaidrota četru braucienu summā, pārējos divus braucienus aizvadot otrdien.
Botai līdz sudraba medaļai ir vairāk nekā četras sekundes desmitdaļas, bet līdz zelta medaļai - nepilna pussekunde. Vienlaikus ceturtajā vietā esošo itālieti Verēnu Hoferi latviete apsteidz tikai par sešām sekundes simtdaļām, bet piektajā un sestajā vietā esošās amerikānieti Ešliju Farkvarsoni un itālieti Sandru Robačeri - par nedaudz vairāk nekā vienu sekundes desmitdaļu.
Pirmajā braucienā Bota startēja trešā un sasniedza jaunu trases starta rekordu. Vienubrīd latviete tuvāko sekotāju vācieti Jūliju Taubicu apsteidza par sešām sekundes simtdaļām, taču trases lejasdaļā viņai piekāpās par 0,24 sekundēm un tobrīd bija otrā. Turpinājumā Taubicas rezultātu par 0,048 sekundēm uzlaboja vāciete Merle Frēbele, kura finišēja 52,59 sekundēs.
No nākamajām sportistēm Botu par 0,017 sekundēm pārspēja Hofere un par 0,018 sekundēm - Farkvarsone, bet sestā bija Robačere, kura no latvietes atpalika nieka astoņas sekundes tūkstošdaļas.
"Esmu priecīga par starta rekordiem, bet vēl ir ko pielabot trasē, tāpēc vēlētos labākus finiša laikus,"
teica Bota.
Salīdzinot ar citām trasēm, olimpisko spēļu trase ir ļoti ātra, līdz ar to mazāka ietekme ir laikapstākļiem. "Man patīk, ka ir šādas sacensības, nevis tādas, ko nosaka laikapstākļi. Šeit visu nosaka ātrums un tas, cik labi nobrauc braucienus," pauda Bota.
Aparjode pēc starta iebrauca apmalē, sākot vairāku kļūdu virkni, kas liedza pacīnīties par augstvērtīgu rezultātu, latvietei ieņemot pirmspēdējo, 24. vietu. Finišā viņai bija 2,528 sekundes lēnāks rezultāts par Taubicu.
Otrajā braucienā ātrākā bija Taubica, kura pārņēma līderpozīciju arī summā un par 0,061 sekundi apsteidz Frēbli. Vītola vēlreiz uzlaboja trases starta rekordu un braucienā bija trešā, uz šo pašu pozīciju pakāpjoties arī summā.
Šobrīd Botu un Taubicu šķir 0,495 sekundes, bet no Frēbeles viņa atpaliek par 0,434 sekundēm. Sešas sekundes simtdaļas aiz latvietes ir Hofere. Farkvarsone un Robačere otrajā braucienā bija nedaudz lēnākas, no cīņas par medaļām attālinoties vairāk. Farvarsone šobrīd Botai zaudē 0,113 sekundes, bet Robačere - 0,118 sekundes.
Aparjode otrajā braucienā ievērojami uzlaboja savu sniegumu un uzrādīja astoto rezultātu, kas ļāva summā pacelties uz 19. vietu.
Pirms četriem gadiem Pekinas olimpiskajās spēlēs abas latvietes bija otrajā desmitā - Aparjode finišēja 11., bet debitante Bota (tobrīd - Vītola) bija 18. pozīcijā. Astoto vietu toreiz izcīnīja Elīza Tīruma, kura noslēgusi karjeru.
Turīnas un Kortīnas ziemas olimpiskajās spēlēs Latvija ir pārstāvēta ar vēsturē lielāko delegāciju - 68 sportistiem. Latvijas sportisti startēs deviņos sporta veidos.
