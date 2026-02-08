Savu jaunāko dzejas krājumu šova “Slavenības. Bez filtra” zvaigzne Magone Liedeskalna pasaulei atrādīja īpašā pasākumā, kurā goda viesu rindās mirdzēja dziedātāja Liene Šomase un mūziķis Ainars Bumbieris. Vakara gaitā klātesošie dzejnieci burtiski apbēra ar atzinības vārdiem, radot tik emocionālu atmosfēru, ka pati pasākuma vaininiece brīžiem samulsa. Magones vaigos sārtums parādījās pēc īpaši glaimojošiem Bumbiera komplimentiem.
Kopīgas fotosesijas laikā mūziķis Magonei sniedza padomus, kā labāk izskatīties kadrā, mudinot uz ciešu acu kontaktu. Tas dzejniecei izrādījās pārbaudījums – nespējot ilgi izturēt Ainara skatienu, viņa kautri nolaida acis un meklēja atbalstu pie viņa pleca. "Man viss griežas apkārt," viņa atzinās, cenšoties valdīt pār emocijām. Savukārt Ainars mierinoši atgādināja par mierīgu elpošanu.
Par spīti satraukumam, Magone skaidri apzinājās savu vērtību: "Šodien es tiešām varu elpot brīvi un justies savā vietā kā zvaigzne, kur mans pjedestāls mirdz un kronis galvā spoži staro – jo esmu to godam nopelnījusi."
Vakara gaitā uzmanību centās izrādīt arī bijušais kavalieris Andris Rudzītis, tomēr viņa centieni sastapās ar Magones vēsumu. Viņa pat atteicās no piedāvātā dzēriena, lai gan Ainars centās situāciju mīkstināt, norādot, ka vīrieša nodomi šķiet labdabīgi.
Kamēr Magone sniedza intervijas preses pārstāvjiem, viņa sūkstījās par to, cik nogurdinoši ir uzņemties vīriešu pienākumus ikdienā. Pie šiem vārdiem Ainars, gatavojoties doties prom, mīļi viņu apskāva un piebilda, ka smagie darbi jāatstāj citu ziņā, bet galvenais ir mīlestība.
"Mīļā Magonīt, es atnācu no tevis atvadīties. Paliekam uz sakariem, nepazūdam, sazvanāmies, turpini rakstīt dzeju – Tev sanāk," ar šādiem vēlējumiem mūziķis atvadījās.
Kad žurnālisti tieši vaicāja, vai Ainars nevarētu kļūt par dzejnieces palīgu un dzīvesbiedru, viņš šo iespēju noliedza, atsaucoties uz debesjumu: "Nē, nē. Pēc astroloģijas mums ar Magoni nav pa ceļam tādā ziņā. Mums ir jārada mūzika. Vajag ievērot to, kas zvaigznēs jau sen ierakstīts."
Šo paziņojumu Magone uztvēra kā pieklājīgu, tomēr nepārprotamu atteikumu.
