Baltkrievijas opozīcijas līdere Svjatlana Cihanouska sākusi darbu Varšavā, taču darbību turpinās arī viņas birojs Viļņā, teikts biroja paziņojumā.
"Mēs paplašinām savu darbību Varšavā, un es ceru, ka mūsu klātbūtne [Varšavā] stiprinās sadarbību ar Poliju un starptautiskajiem sabiedrotajiem, kā arī ar baltkrievu kopienu Polijā. Pašlaik Polijā dzīvo lielākā baltkrievu kopiena trimdā," paziņojumā citēts Cihanouskas teiktais.
"Vienlaikus mēs turpinām savu darbību Lietuvā un sadarbojamies ar Lietuvas valdību. Mēs esam pateicīgi Polijas un Lietuvas valdībām par nesatricināmo atbalstu un solidaritāti ar mūsu kustību," sacījusi Baltkrievijas opozīcijas līdere.
Pašlaik Varšavā tiek gatavotas biroja telpas darba uzsākšanai, teikts paziņojumā.
Tajā arī sacīts, ka Viļņas biroja diplomātiskā akreditācija tiks saglabāta.
Biroju Viļņā vadīs Cihanouskas palīgs Dzjaņiss Kučinskis.
Jau ziņots, ka janvārī Cihanouska informēja Lietuvas Seima deputātus par savu lēmumu pārcelties uz Varšavu.
Šis lēmums tika pieņemts pēc tam, kad oktobrī Lietuva samazināja Cihanouskas un viņas biroja apsardzes līmeni. Baltkrievijas opozīcijas līderes māja un birojs joprojām tiek apsargāti, taču viņas personiskā apsardze Lietuvā un ārzemēs vairs netiek nodrošināta.
Šāds lēmums tika plaši apspriests. Tika pausts viedoklis, ka lēmums ir politisks, izdabājot tiem, kas uzskata, ka Cihanouskai tiek piešķirta pārāk liela nozīme un ka viņas drošībai tiek piešķirti pārāk daudz resursu. Līdz šim Cihanouskas apsardze Lietuvai izmaksāja apmēram miljonu eiro gadā.
Vadības apsardzes dienests sāka apsargāt Cihanousku, kad viņa 2020. gadā ieradās Lietuvā pēc tam, kad bija spiesta atstāt Baltkrieviju.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu