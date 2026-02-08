Mūžībā aizgājusi metālmāksliniece Dina Dubiņa (1955–2026), informē Latvijas Mākslinieku savienība.
Dubiņa bija viena no spilgtākajām Latvijas metālmāksliniecēm, kura savā daiļradē paplašināja rotu mākslas robežas, apvienojot metālu ar tekstilu, pusdārgakmeņiem un dzintaru, kā arī izkopjot savu autortehniku – karstās emaljas izmantojumu rotās un emaljas glezniecībā. Viņas darbos savijās laikmetīgas formas, simbolisms un asociatīva tēlainība.
Māksliniece studējusi Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolā un Igaunijas Mākslas institūtā, absolvējot Rotu un metālkalšanas mākslas nodaļu. Dzīves laikā viņa rīkojusi daudzas personālizstādes Latvijā un ārvalstīs, piedalījusies rezidenču projektos, bet viņas darbi atrodas Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, LMS muzejā un privātkolekcijās.
Dina Dubiņa atstājusi nozīmīgu un paliekošu ieguldījumu Latvijas laikmetīgajā metālmākslā.
Viņas darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā (DMDM), kā arī citos Latvijas, Krievijas un Vācijas muzejos un privātkolekcijās.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu