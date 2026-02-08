Darbdienu vakaros kanālā TV3 un Go3 ar desmito nobeiguma sezonu atgriezies seriāls "Nemīlētie". Tā režisora pienākumi šoreiz uzticēti Mārim Bezmeram un Didzim Eglītim. Plašāku atpazīstamību Māris Bezmers savulaik guva kā Roberta lomas atveidotājs TV3 seriālā "Viņas melo labāk", kura pēdējās sezonās viņš bija gan aktieris, gan režisors. Šobrīd pēc kinorežijas studiju absolvēšanas Māris Bezmers priekšplānā izvirzījis režisora profesiju. Šajā sarunā par spraigo filmēšanās ikdienu, problēmu risināšanu kinolaukumā, aktieriem un bīstamām ainām.
Kā tu kļuvi par seriāla "Nemīlētie" režisoru? Kurā brīdī pievienojies seriāla komandai?
M. Bezmers: Man ir ļoti sena sadarbība ar "Seriālu mājām", kas producē seriālu "Nemīlētie". Mana sadarbība sākās ar seriālu "Viņas melo labāk", kurā toreiz piedalījos kā aktieris. Pēcāk 2018. gadā iestājos maģistrantūrā kinorežijā. Kad pabeidzu mācības, tieši mainījās režisoru sastāvs, tāpēc man piedāvāja kļūt par režisoru seriālam "Viņas melo labāk". Biju režisors pēdējām divām šī seriāla sezonām, un paralēli tika arī filmēts seriāls "Nemīlētie". Sākumā biju kā aizvietotājs režisoriem, kuri noteiktās reizēs netika. Šajā seriālā esmu bijis klātesošs no 7. sezonas, bet 10. sezona ir pilnībā manā atbildībā.
Seriālā "Viņas melo labāk" vienā brīdī biji gan aktieris, gan režisors. Kā tu juties šādos brīžos?
Nav ļoti interesanti un patīkami būt sev pašam par režisoru. Šādos brīžos nespēju objektīvi sevi novērtēt no malas. Šajā darbā viss slēpjas niansēs, kuras ir ļoti grūti pamanīt, ja mēģini analizēt pats sevi. Saprasties ar citiem aktieriem man bieži palīdz tas, ka pats esmu aktieris. Saprotu, kas aktierim varētu nepatikt vai patikt. Arī aktieri ir atšķirīgi, jo vieniem vajag niansēti izskaidrot detaļas, bet citiem pietiek ar diviem trāpīgiem vārdiem. Ir arī tādi aktieri, kuriem vienkārši jāparāda priekšā. Man jau ļoti patīk to darīt, bet brīžiem varbūt to daru par daudz. Pagaidām neviens nav sūdzējies. Man patīk dauzīties ar aktieriem, jo gribas, lai uz laukuma valda laba atmosfēra.