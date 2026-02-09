Jautājumā par partiju "Stabilitātei" prokuratūra, visticamāk, varētu vērsties tiesā, intervijā Latvijas Radio norādīja ģenerālprokurors Armīns Meisters. Viņš pauda, ka prokuratūra izvērtēs partijas sniegto viedokli par Ģenerālprokuratūras brīdinājumu.
Meisters skaidroja, ka nevar runāt pārbaudi veicošā prokurora vārdā, tomēr, pēc viņa teiktā, ticamākais scenārijs ir vēršanās tiesā.
Ja tiesa piekritīs prokuratūras pozīcijai, tā varētu apturēt partijas darbību uz sešiem mēnešiem un uzlikt par pienākumu izpildīt brīdinājumā noteiktās prasības.
Pretējā gadījumā partija varētu tikt slēgta,
uzsvēra Meisters. Viņš piebilda, ka šādā situācijā "Stabilitātei" būtu pirmā politiskā partija, kas slēgta kopš neatkarības atjaunošanas.
Ģenerālprokuratūras vērtējumā partijas pārmetumi prokuratūrai nav pamatoti. Meisters norādīja, ka sabiedrībai joprojām ir pieejama informācija par iemesliem, kuru dēļ partijai izteikts brīdinājums.
Jau iepriekš vēstīts, ka Ģenerālprokuratūra noslēgusi pārbaudi par partijas "Stabilitātei" darbības atbilstību Politisko partiju likuma prasībām un izteikusi tai brīdinājumu.
Brīdinājums piemērots, jo
prokuratūra konstatējusi Politisko partiju likumā noteikto aizliegumu iespējamu pārkāpšanu.
Šīs normas paredz, ka partijām aizliegts vērsties pret Latvijas vai citu demokrātisku valstu neatkarību un teritoriālo nedalāmību, aicināt vardarbīgi mainīt valsts iekārtu, kā arī mudināt nepildīt likumus.
Partijai tika dots termiņš līdz 7. februārim pārkāpumu novēršanai — dzēst brīdinājumā minēto saturu sociālajos tīklos un kopumā izvērtēt publicēto informāciju atbilstību normatīvajam regulējumam. Prokuratūra aicināja veikt pasākumus, lai turpmāk netiktu izplatīti ar likumu nesaderīgi vēstījumi vai veiktas neatbilstošas darbības.
Prokuratūras lēmumu juridiski nevar pārsūdzēt — to iespējams tikai izpildīt vai neizpildīt.
Partijas "Stabilitātei" vadītājs Aleksejs Rosļikovs paudis, ka Ģenerālprokuratūras brīdinājums esot politiska izrēķināšanās. Viņš uzsvēra, ka nav rīkojies pret Latvijas valsti vai latviešu valodu.
Trešdien, iesniedzot atbildi uz brīdinājumu, Rosļikovs pie Ģenerālprokuratūras ēkas medijiem paziņoja, ka partija neplāno izpildīt prasības un ir gatava iespējamam lēmumam par likvidēšanu, ko politiskais spēks būšot gatavs apstrīdēt tiesā.
Aģentūra LETA iepriekš ziņoja, ka Rosļikovs nonācis tiesībsargājošo iestāžu uzmanības lokā. Pagājušā gada nogalē prokuratūra nodeva Rīgas pilsētas tiesai krimināllietu pret Rīgas domes deputātu, partijas "Stabilitātei!" līderi un bijušo Saeimas deputātu Rosļikovu par nacionālā un etniskā naida izraisīšanu.
Sākotnēji bijušajam Saeimas deputātam tika inkriminēta arī palīdzība ārvalstij pret Latviju vērstās darbībās, taču šajā daļā kriminālprocess Valsts drošības dienestā izbeigts pierādījumu trūkuma dēļ.
