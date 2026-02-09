Rīgas dome pieņēmusi lēmumu ziedot Ukrainai 100 000 eiro. Pašvaldība iepriekš saņēmusi Kijivas reģionālās valsts administrācijas, Eiropas Reģionu komitejas un Ukrainas vēstniecības Latvijā aicinājumus sniegt steidzamu un mērķētu palīdzību saistībā ar krīzi Ukrainas enerģētikas sektorā.
Ukrainas pusei šobrīd nepieciešami ģeneratori, koģenerācijas iekārtas, enerģijas uzkrāšanas risinājumi vai cits līdzvērtīgs tehniskais nodrošinājums.
Tāpēc no Rīgas domes rezerves fonda paredzēts pārskaitīt 100 000 eiro fondam "Ziedot.lv", lai sniegtu atbalstu Ukrainai enerģētikas krīzes apstākļos.
Pret šādu palīdzību balsoja pieci deputāti —
Nikolajs Kabanovs un Jakovs Pliners no partijas "Stabilitātei", kā arī Rūdolfs Brēmanis, Vjačeslavs Stepaņenko un Ļubova Švecova no "Suverēnās varas" un apvienības "Jaunlatvieši".
Balsojumā nepiedalījās četri deputāti no SV/AJ — Inna Djeri, Artūrs Klēbahs, Jūlija Stepaņenko un Jūlija Sohina.
Pliners argumentēja, ka Rīgas budžetā ir deficīts un pilsētā netrūkst iedzīvotāju, kuriem nepieciešams atbalsts, īpaši pieaugot apkures un elektrības izmaksām. Viņaprāt, prioritāri jāpalīdz rīdziniekiem, bet tikai pēc tam jādomā par palīdzību Ukrainai.
Arī Djeri norādīja, ka balsojumā nepiedalījās, jo uzskata — domes deputātu primārais pienākums ir rūpēties par rīdziniekiem, un tikai pēc tam lemt par atbalstu citām valstīm.
Tikmēr Eiropas Komisija paziņojusi par 447 avārijas ģeneratoru piegādi Ukrainai 3,7 miljonu eiro vērtībā. Tie paredzēti, lai nodrošinātu elektrību slimnīcām, patversmēm un būtiskākajiem dienestiem.
ES līdztiesības komisāre Hadža Lahbiba uzsvēra, ka
Krievijas uzbrukumi Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai apzināti atņem civiliedzīvotājiem siltumu,
apgaismojumu un pamatpakalpojumus ziemas laikā, mēģinot salauzt sabiedrības noturību.
Kopš 2022. gada februāra, kad Krievija sāka atkārtoto iebrukumu Ukrainā, Eiropas Savienība Ukrainai piegādājusi vairāk nekā 9500 ģeneratoru.
Papildus tam Eiropas Komisija Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam humānajai palīdzībai novirzījusi vairāk nekā 1,2 miljardus eiro, bet energoapgādes drošības stiprināšanai — vismaz trīs miljardus eiro.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
