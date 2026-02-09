Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) bloķējusi piekļuvi vēl piecām tīmekļa vietnēm, kas izplata Krievijas propagandu, teikts paziņojumā oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis".
Piekļuve ierobežota vietnēm "buryatia.mid.ru", "eurasiaru.org", "19rusinfo.ru", "historyrussia.org" un "rshu.ru".
NEPLP saņēma informāciju no kādas kompetentas valsts institūcijas, ka šo vietņu saturs neatbilst Latvijas informatīvās telpas un nacionālās drošības interesēm. Tajās izplatīta vienpusīga un tendencioza informācija par Krievijas karu Ukrainā, sniegts informatīvs un sabiedrisks atbalsts Krievijas karavīriem Ukrainā, veicināta Krievijai labvēlīga vēstures interpretācija, kā arī stiprināta piederības sajūta un pozitīva attieksme pret Krieviju.
Padomes vērtējumā
tas var nelabvēlīgi ietekmēt sabiedrības saliedētību, starpetniskās attiecības un vērtību uztveri,
kā arī mazināt Latvijas solidaritāti un atbalstu Ukrainai tās neatkarības, suverenitātes un teritoriālās integritātes jautājumos starptautiski atzītajās robežās.
Līdzīgus lēmumus par piekļuves ierobežošanu Krievijas propagandas vietnēm NEPLP pieņēmusi arī iepriekš.
