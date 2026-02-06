Teju ik dienu būs vērts pieslēgties tālrādei, jo kāds no mūsējiem uz starta līnijas stāsies ne tikai piedalīties, bet arī cīnīties par augstu vietu – Latvija uz ziemas olimpiskajām spēlēm, kas Milānā un Kortīnā risināsies no 6. līdz 22. februārim, ved ne tikai vēsturiski lielāko komandu (68 sportisti), bet arī gana konkurētspējīgu vairākos sporta veidos un disciplīnās.

Melnās ripas bruņinieki

Latvijas olimpiskās komandas centrālā ass būs hokeja izlase, kas lielajam forumam pēc neatkarības atgūšanas kvalificējusies sesto reizi. Pēc 12 gadu pauzes olimpiādē atgriežas arī pasaules spēcīgākie hokejisti no Nacionālās hokeja līgas (NHL). 

2014. gadā Latvijas izlase aizvadīja vienu no saviem spilgtākajiem turnīriem, olimpisko spēļu kontekstā – labāko, cīņā par iekļūšanu ceturtdaļfinālā ar 3:1 pārspēja Šveici un tad pakutināja nervus Kanādai (1:2), kas vēlāk nosargāja čempionu titulu. Uzvaras ripu kļavas zemes pārstāvji iemeta vien 54. minūtē. Kristers Gudļevskis atvairīja 55 no 57 metieniem. Viņam tā bija debijas sezona Ziemeļamerikā, kļūstot par pirmo un joprojām vienīgo vārtsargu, kurš vienā gadā uzspēlē trijās līgās (NHL, Amerikas un Austrumkrasta hokeja līgas), Stenlija kausā, olimpiskajās spēlēs un pasaules čempionātā. 

