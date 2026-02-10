Lielbritānijā, nerimstot skandālam ap bijušā vēstnieka ASV Pītera Mandelsona sakariem ar amerikāņu finansistu un notiesāto dzimumnoziedznieku Džefriju Epstīnu, no amata atkāpies Lielbritānijas premjerministra Kīra Stārmera komunikācijas direktors Tims Alans.
Dienu iepriekš no amata atkāpās premjera personāldaļas vadītājs Morgans Maksvīnijs. Alana atkāpšanās ir "vēl viena zīme, ka Kīrs Stārmers ir zaudējis kontroli pār savu valdību", norādīja opozīcijas konservatīvo līdere Kemi Badenoka. Premjers "atrodas amatā, bet ne pie varas", uzrunājot žurnālistus, uzsvēra Badenoka. Tikmēr Skotijas leiboristu līderis Anass Sarvars pirmdien aicināja Stārmeru atkāpties no amata.
"Jābeidz novērst uzmanība un jāmaina vadība Dauningstrītā,"
preses konferencē Glāzgovā paziņoja Skotijas leiboristu līderis. Sarvars ir augstākais Lielbritānijas leiboristu politiķis, kas aicinājis Stārmeru atkāpties no amata. Maksvīnijs svētdien atkāpās no amata, norādot, ka uzņemas "pilnu atbildību" par premjeram 2024. gadā doto padomu iecelt Mandelsonu vēstnieka amatā. Plašumā vēršoties Epstīna skandālam, Mandelsons izstājās no leiboristu partijas un pameta Lordu palātu. Londonas Metropoles policija sākusi izmeklēšanu saistībā ar apsūdzībām par pārkāpumiem, Mandelsonam atrodoties valsts amatos.
