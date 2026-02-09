36 gadus vecais basketbolists Dairis Bertāns ar sievu Innu ir kopā jau vairāk nekā desmit gadus, taču jaunībā viņa dzīvē bijis posms, kad attiecības ar kādu meiteni viņu būtiski ietekmējušas. Intervijā žurnālam "Klubs" sportists atskatās, ka vidusskolas laikā šī aizraušanās gandrīz novirzījusi viņu no pareizā ceļa.
Toreiz viņš bieži kavējis skolu, dodoties satikt meiteni, kā rezultātā cietušas sekmes. Situāciju atklājuši vecāki, kuri, pārbaudot mācību rezultātus, pamanījuši daudz neattaisnotu kavējumu. Tajā laikā Bertāns vecāku teiktajā neklausījās un viņu iebildumus uztvēra noraidoši.
Vecāki attiecības neatbalstīja, tomēr rīkojās pārdomāti — sarunā iesaistīja basketbola treneri Ziedoni Jansonu.
Trenera teiktais jaunietim licis aizdomāties par prioritātēm un nākotni,
un vēlāk viņš sapratis, ka tā bijusi apzināta vecāku rīcība. Ģimenē valdījusi konsekventa pieeja audzināšanai, un tas palīdzējis situāciju ievirzīt pozitīvā gultnē.
Tagad Bertāns atzīst, ka toreizējās draudzenes vērtības būtiski atšķīrušās no tām, kādās viņš audzināts. No sporta ceļa viņu nenovirzīja, taču atšķirīgā attieksme pret vērtībām varēja ietekmēt viņa attīstību. Atskatoties uz notikušo, sportists to uztver kā svarīgu dzīves mācību.
