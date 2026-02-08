Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis pēc maiņas darījuma pievienojies Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandai Goldensteitas “Warriors”. Preses konferencē viņš atzina, ka pāreja bijusi negaidīta.
“Man nebija ne jausmas. Tas notika naktī, kad jau gulēju – tas bija pārsteigums,“ sacīja Porziņģis.
30 gadus vecais basketbolists uzsvēra, ka ir gandarīts par nonākšanu tieši “Warriors“ komandā, izceļot spēcīgo fanu atbalstu un pazīstamo vidi. Viņš arī norādīja, ka ir pārliecināts par savu spēju iekļauties komandas spēles modelī. Viņš priecājas, ka šajā komandā jau ir viņu bijušais Bostonas komandas boedrs Als Horfords.
Porziņģis jau aizvadījis pirmo treniņu jaunajā komandā un pakāpeniski atgūstas pēc veselības problēmām. Viņa mērķis ir atgriezties laukumā pēc NBA Visu zvaigžņu nedēļas pārtraukuma.
“Warriors“ nākamo spēli aizvadīs 10. februārī mājās pret Memfisas “Grizzlies”.
Video: Intervija ar Kristapu Porziņģi (angļu val.).
