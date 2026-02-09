Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem, Latvijā ir 31 tūkstotis Krievijas pilsoņu un 1803 Baltkrievijas pilsoņi. Saeimas Nacionālās drošības komitejas priekšsēdētājs Ainars Latkovskis teic, ka tie ir tikai aptuveni skaitļi, jo Krievija un Baltkrievija nesniedz informāciju par saviem pilsoņiem Latvijā un neesot zināms, cik ar Latvijas pasi kabatā ir kļuvuši par šo abu valstu pilsoņiem, jo Krievija pieļaujot dubultpilsonību.
"Krievijas pilsoņiem, saņemot pilsonību un nododot zvērestu, ir pienākums būt uzticīgiem savai valstij un to atbalstīt. Šajā agresorvalstī 2023. un 2024. gadā tika pieņemti vairāki grozījumi likumos, kas paredz bargus sodus, ja pilsoņi nepilda savus pienākumus, piemēram, izvairās no iesaukšanas armijā, lai dotos karot. Tātad iznāk tā – arī tiem Krievijas pilsoņiem, kuri dzīvo un strādā Latvijā, sākoties bruņotam konfliktam, ir jāpilda savs pilsoņa dotais zvērests un Krievijas likumi un jācīnās pret mums. Tas apdraud Latvijas drošību," tā Latkovskis pamato pērn Saeimā pieņemtās izmaiņas Nacionālās drošības likumā, kas liedz Krievijas un arī tās satelītvalsts Baltkrievijas pilsoņiem strādāt Latvijas kritiskās infrastruktūras iestādēs.
Izstrādājot likuma grozījumus, ņemts vērā tas, kas notika okupētajās Ukrainas teritorijās, kad konkrētas amatpersonas vai citi sāka sadarboties ar okupācijas varu un parādīja lojalitāti Krievijai, nevis savai valstij, kurā viņi dzīvoja un ieņēma amatus. "Ņemot vērā Krievijas nodomus un paziņojumus attiecībā pret mums, draudus iebrukt Baltijas valstīs, iznīcināt mūs un sūtīt šeit raķetes, šī ir adekvāta darbība, pieņemt attiecīgu likumu, lai nodrošinātos, ka Latvijā nebūtu cilvēki, kuri ir gatavi sadarboties vai nodot informāciju pretiniekam.
Visiem cilvēkiem ir iespēja naturalizēties un kļūt par Latvijas pilsoņiem, un atsacīties no Krievijas un Baltkrievijas pilsonības, jo Latvijā ar šīm valstīm nepastāv dubultpilsonība,"
norādīja deputāts Latkovskis.
