13 gadus vecs zēns Austrālijā apmēram četras stundas peldēja atklātā jūrā, lai izsauktu palīdzību savai ģimenei, jo stiprs vējš to aiznesa prom no krasta. Zēna rīcība, pēc policijas teiktā, palīdzēja izglābt viņa māti un jaunāko brāli un māsu, ziņo Austrālijas mediji.
Incidents notika pie Kvindalupas ciema Rietumaustrālijā, Ģeografas līcī, kur ģimene ar piepūšamu kajaku un SUP dēļiem bija devusies ūdenī. Pastiprinoties vējam, peldlīdzekļi tika aiznesti arvien tālāk jūrā.
Kā Austrālijas sabiedriskajam medijam "ABC" stāstīja 13 gadus vecais Ostins Apelbijs, viņš sākotnēji mēģinājis nokļūt krastā ar piepūšamo kajaku, taču tas sācis piepildīties ar ūdeni. Tad zēns nolēmis peldēt. Aptuveni pirmās divas stundas viņš peldējis glābšanas vestē, bet vēlāk to noņēmis, jo tā bija traucējoša.
"Viļņi bija milzīgi, un man nebija glābšanas vestes. Es vienkārši turpināju peldēt,"
viņš stāstīja. Lai nezaudētu motivāciju, zēns centies domāt par patīkamām lietām.
Pēc vairāku stundu peldējuma viņš sasniedzis krastu un sabrucis no spēku izsīkuma. Pēc tam vēl noskrējis apmēram divus kilometrus, lai tiktu pie telefona un izsauktu palīdzību. Glābšanas dienesti tika informēti ap pulksten 18.00.
Tikmēr jūrā palikusī ģimene — 47 gadus vecā māte, 12 gadus vecais brālis un astoņus gadus vecā māsa — turējās pie SUP dēļa un bija glābšanas vestēs.
Viņi jūrā pavadīja ap desmit stundām.
Glābšanas helikopters ģimeni atrada ap pulksten 20.30, aptuveni 14 kilometru attālumā no krasta. Pēc tam cilvēkus krastā nogādāja brīvprātīgo jūras glābēju kuģis.
Rietumaustrālijas policijas inspektors Džeimss Bredlijs norādīja, ka zēna rīcība pelna visaugstāko atzinību, jo viņa apņēmība un drosme bijusi izšķirīga ģimenes locekļu glābšanā. Vienlaikus amatpersona norādīja, ka notikušais atgādina, cik strauji var mainīties apstākļi okeānā.
Neatliekamās palīdzības mediķi apskatīja ģimeni, un nopietna hospitalizācija nebija nepieciešama. Zēnam pēc piedzīvotā bija nepieciešami kruķi sāpošo kāju dēļ, taču citas fiziskas traumas viņš neguva.
Zēna māte medijiem atzina, ka lūgt dēlu peldēt pēc palīdzības bijis viens no grūtākajiem lēmumiem viņas dzīvē. "Mēs izdzīvojām, un tas ir svarīgākais," viņa sacīja.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu