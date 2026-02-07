Latvijas kalnu slēpotājs Elvis Opmanis sestdien savā debijā Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskajās spēlēs Bormio trasē izcīnīja 32. vietu nobrauciena disciplīnā.
Par olimpisko čempionu nobraucienā kļuva pasaules čempions Franjo fon Almens no Šveices, kurš trasi veica vienā minūtē un 51,61 sekundē. Sudraba godalgu ieguva itālietis Džovanni Franconi, zaudējot uzvarētājam 0,20 sekundes, bet bronzu izcīnīja vēl viens mājinieks Dominiks Pariss, atpaliekot 0,50 sekundes.
Opmanis distanci veica vienā minūtē un 59,24 sekundēs, ierindojoties 32. vietā 34 finišējušo sportistu konkurencē. Sacensības uzsāka 36 sportisti.
Savukārt Latvijas distanču slēpotāja Patrīcija Eiduka sestdien Tesero trasē izcīnīja 23. vietu 20 kilometru skiatlonā.
Par olimpisko čempioni kļuva zviedriete Frīda Kārlsone, kura distanci veica 53 minūtēs un 45,2 sekundēs. Sudraba medaļu ieguva viņas tautiete Eba Andešone, zaudējot 51 sekundi, bet bronza tika Heidi Vengai no Norvēģijas, kura atpalika vienu minūti un 26,7 sekundes.
Eiduka distanci veica 58 minūtēs un 2,4 sekundēs, ieņemot 23. vietu 70 slēpotāju konkurencē.
Vēl sestdien no Latvijas sportistiem kamaniņu braucēji Kristers Aparjods un Gints Bērziņš plkst. 18 un plkst. 19.30 aizvadīs pirmos divus braucienus.
Vēsturē 25. ziemas olimpiskajās spēlēs Latvija ir pārstāvēta ar līdz šim lielāko delegāciju – 68 sportistiem, kas startē deviņos sporta veidos. Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu