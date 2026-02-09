Šodien atklāta labdarības akcija "Siltums Ukrainai no Latvijas", kurā Latvijas iedzīvotāji un uzņēmumi aicināti ziedot Ukrainas enerģētikas nozares atbalstam Krievijas radīto postījumu apstākļos.
Kā informēja labdarības organizācijas "Ziedot.lv" pārstāve Ilze Ošāne, pulksten 12 laukumā pie Rīgas Kongresu nama notika preses konference par akcijas mērķiem un Ukrainai sagatavoto ziedojumu kravu.
Pie Rīgas Kongresu nama tika atklāts arī "Nesalaužamības punkts", kur visas dienas garumā par ziedojumiem iespējams saņemt siltu tēju, brokastis un ukraiņu boršču pusdienās un vakariņās. "Nesalaužamības punkta" darbību palīdz nodrošināt Zemessardzes 1. Rīgas brigādes 19. kaujas nodrošinājuma bataljons.
Akcijas rīkotāji skaidro, ka Krievijas uzbrukumu rezultātā Ukrainas enerģētikas infrastruktūra ir smagi cietusi, daudzviet atstājot iedzīvotājus bez apkures, apgaismojuma un elektrības. Šādos apstākļos būtisku atbalstu sniedz pilsētās izveidotie "Nesalaužamības punkti", kur cilvēki var sasildīties, uzlādēt ierīces un saņemt pamatpakalpojumus.
Organizatori arī norāda, ka ar Latvijas iedzīvotāju un uzņēmumu atbalstu Ukrainai jau iepriekš nosūtīta ievērojama palīdzība. Piemēram, "Sadales tīkls" bija ziedojis 15 uz piekabēm uzstādītus ģeneratorus, kas var nodrošināt elektrību aptuveni 600 mājsaimniecībām, kā arī trīs transformatorus.
Savukārt ziedojumi portālā "Ziedot.lv" ļāva iegādāties trīs lieljaudas ģeneratorus, tostarp vienu, ko finansēja Valmieras novada pašvaldība. Par saziedotajiem līdzekļiem tika iegādāts arī 31 dīzeļģenerators, 17 uzlādes stacijas, 35 ārējās baterijas, desmit sildītāji un septiņi pārvietojamie ģeneratori mākslīgās asinsrites iekārtām Kijivas Sirds ķirurģijas centram.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
