Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicija meklē bezvēsts pazudušo 1969. gadā dzimušo Dainidu Migliņu Magafurovu.
Sieviete pēdējo reizi manīta 10. februārī Rīgā, Ūnijas ielas apkaimē.
Pazīmes: augums ap 158 centimetriem, vidējas miesasbūves, tumši mati. Prombūtnes brīdī viņai bija gara melna jaka, melna adīta cepure un gari melni zābaki, kā arī melna rokassomiņa.
Policija aicina ikvienu, kuram ir informācija par sievietes iespējamo atrašanās vietu, sazināties pa tālruņiem 67086678 vai 112.
Aptauja
Vai policijas darbinieku algas ir atbilstošas, lai viņi godprātīgi un kvalitatīvi veiktu savu darbu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu