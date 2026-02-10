Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) komanda — žurnāliste Odita Krenberga un operators Aigars Kovaļevskis —, strādājot Ukrainā pie frontes līnijas, nonāca Krievijas drona uzbrukumā, informēja LSM korporatīvās komunikācijas vadītāja Raina Anna Ločmele.
Uzbrukums notika laikā, kad žurnālisti kopā ar Ukrainas karavīriem devās uz vienas vienības pozīcijām, pildot savus profesionālos pienākumus.
Dronam eksplodējot blakus automašīnai, ar šķembām tika bojāta tās aizmugure un izsists logs. Pateicoties operatīvai šofera rīcībai, neviens no LSM komandas vai karavīriem necieta. LSM pārstāve uzsver, ka šis gadījums vēlreiz parāda —
frontes tuvumā drošu vietu nav, un dronu uzbrukumi ir ikdiena.
LSM galvenā redaktore Anita Brauna norāda, ka komanda apzinās riskus, dodoties pie Ukrainas aizstāvjiem un dokumentējot kara realitāti. Tieši klātbūtne notikumu vietās ļauj parādīt kara patieso seju. "Mēs augstu vērtējam žurnālistu drosmi un darbu, jo neatkarīga žurnālistika kalpo kā pretspēks maldinošai informācijai un palīdz sabiedrībai balstīt izpratni faktos, nevis manipulācijās," uzsver Brauna.
LSM par notikumiem Ukrainā ziņo kopš Krievijas agresijas sākuma 2014. gadā, bet īpaši intensīvi — kopš pilna mēroga iebrukuma 2022. gada februārī. Brauna atgādina, ka medijs turpina šo darbu, jo kvalitatīva un uzticama informācija ir žurnālistikas pamatprincips, dokumentējot Krievijas karu Ukrainā.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
