Pirmdien lielākajā Latvijas teritorijā gaidāms saulains laiks, liecina sinoptiķu prognozes. Būtiski nokrišņi nav paredzēti. No rīta vietām vēl būs migla, kas pakāpeniski izklīdīs, bet atsevišķos rajonos saglabāsies sarma.
Pūtīs lēns dienvidu un dienvidrietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra sasniegs -4..-10 grādus.
Arī Rīgā diena būs sausa un saulaina — dominēs lēns dienvidu, dienvidrietumu vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -7..-8 grādiem.
Laikapstākļus noteiks anticiklons, atmosfēras spiedienam jūras līmenī svārstoties ap 1021-1024 hektopaskāliem.
Naktī uz pirmdienu viszemākā gaisa temperatūra fiksēta Bauskas, Jelgavas un Daugavpils novērojumu stacijās, kur
termometra rādījums noslīdēja līdz -26..-27 grādiem,
liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) informācija.
Pulksten piecos rītā gaisa temperatūra LVĢMC novērojumu tīklā bija robežās no -13 grādiem Ainažos, Rūjienā, Rēzeknē un Dagdā līdz aptuveni -25 grādiem Bauskas un Jelgavas novērojumu stacijās.
Pēc "Latvijas Valsts ceļu" ziņām no rīta daudzviet Kurzemē, Zemgalē un Pierīgā gaisa temperatūra ir -20..-25 grādi.
Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem bērni līdz 12 gadu vecumam var neapmeklēt izglītības iestādi, ja gaisa temperatūra noslīd zem -20 grādiem, bet skolēni no 13 gadu vecuma uz skolu drīkst nedoties, ja gaiss atdzisis vismaz līdz -25 grādiem.
Daudzviet saglabājas mākoņains vai miglains laiks, bet skaidrākas debesis ir Kurzemē. Plašās teritorijās izveidojusies krāšņa sarma. Viszemākā redzamība pulksten 5 bija 170 metri Jelgavas meteostacijā un 310 metri Bauskas meteostacijā.
Pūš lēns vējš.
Gaisa kvalitāte ir no labas līdz sliktai.
Sniega segas biezums novērojumu stacijās svārstās no sešiem centimetriem Kolkā, Mērsragā un Daugavgrīvā līdz 40 centimetriem Krāslavas novada Piedrujā un 46 centimetriem Dagdā.
Rīgā agrās rīta stundās pūš viegls dienvidu vējš, gaisa temperatūra ir -15 grādi pilsētas centrā un -22 grādi lidostā. Vietām novērojama migla un sarma. Sniega segas biezums novērojumu stacijā pilsētas centrā sasniedz 16 centimetrus.
Svētdienas pēcpusdienā Latvijā augstākā gaisa temperatūra bija -5..-9 grādi.
Eiropā 8. februārī visaugstākā gaisa temperatūra — +21..+22 grādi — reģistrēta Grieķijā un Kiprā. Savukārt viszemākā temperatūra naktī uz pirmdienu bija -30..-31 grāds vietām Skandināvijā un Krievijā.
